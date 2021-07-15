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Головна Кримінал Обіцяв посаду в ДБР за $50 тис.: у Києві затримали шахрая

Обіцяв посаду в ДБР за $50 тис.: у Києві затримали шахрая

15 липня, 2021 четвер
18:02
Кримінал

Прокуратура Києва відкрила справу проти шахрая, який за $50 тис. обіцяв потерпілому посаду в ДБР

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зловмисника затримали під час передачі першої частини суми - $35 тис.

Згідно з даними слідства, шахрай обіцяв потерпілому працевлаштування на керівну посаду до одного із підрозділів ДБР.

"Ця сума призначалася за нібито сприяння посадових осіб правоохоронних органів та вищого законодавчого органу держави", - відзначають в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання першої частини суми, яка складає 35 тисяч доларів.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 й ч. 4 ст. 190 КК України шахраю загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.
 

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ДБР
Київ
Офіс генерального прокурора
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