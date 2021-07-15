Обіцяв посаду в ДБР за $50 тис.: у Києві затримали шахрая

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.



Зловмисника затримали під час передачі першої частини суми - $35 тис.



Згідно з даними слідства, шахрай обіцяв потерпілому працевлаштування на керівну посаду до одного із підрозділів ДБР.



"Ця сума призначалася за нібито сприяння посадових осіб правоохоронних органів та вищого законодавчого органу держави", - відзначають в Офісі генпрокурора.



Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання першої частини суми, яка складає 35 тисяч доларів.



Відповідно до ч. 2 ст. 15 й ч. 4 ст. 190 КК України шахраю загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.



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