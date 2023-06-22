Про це міністерство оборони Естонії повідомило у Twitter.

Згідно з повідомленням, Естонія у співпраці з Ірландією передасть для ЗСУ військовий госпіталь.

Також Україна отримає:

медичне обладнання;

обладнання для розмінування;

обладнання для боротьби з дронами.

Міноборони Естонії наголошує, що буде і надалі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Як іще Естонія допомагає Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Естонія постійно виділяє фінансову та військову допомогу Україні, а також приймає біженців.

У січні 2023 року Естонія виділила рекордний пакет важкого озброєння, до якого увійшли гаубиці, протитанкова зброя та снаряди. Загальна сума допомоги склала понад €113 млн.

Після підриву окупантами Каховської ГЕС Таллінн оперативно надав Україні допомогу в ліквідації наслідків техногенної катастрофи. Було відправлено обладнання на 457 тис. євро.

17 червня уряд Естонії першим у Європі схвалив засади використання заморожених у країні російських активів для підтримки України.