Обладнання для розмінування і протидії дронам: Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
Естонія зібрала для України новий пакет військової допомоги. До нього увійде зокрема обладнання для боротьби з дронами та для розмінування
Про це міністерство оборони Естонії повідомило у Twitter.
Згідно з повідомленням, Естонія у співпраці з Ірландією передасть для ЗСУ військовий госпіталь.
Також Україна отримає:
- медичне обладнання;
- обладнання для розмінування;
- обладнання для боротьби з дронами.
Міноборони Естонії наголошує, що буде і надалі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.
Як іще Естонія допомагає Україні
Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Естонія постійно виділяє фінансову та військову допомогу Україні, а також приймає біженців.
У січні 2023 року Естонія виділила рекордний пакет важкого озброєння, до якого увійшли гаубиці, протитанкова зброя та снаряди. Загальна сума допомоги склала понад €113 млн.
Після підриву окупантами Каховської ГЕС Таллінн оперативно надав Україні допомогу в ліквідації наслідків техногенної катастрофи. Було відправлено обладнання на 457 тис. євро.
17 червня уряд Естонії першим у Європі схвалив засади використання заморожених у країні російських активів для підтримки України.
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