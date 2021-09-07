Облаштували зону барбекю: в Умані хасиди розпалили багаття на балконі будинку
Хасиди, які прибули до Умані Черкаської області на святкування Рош га-Шана, розпалили багаття прямо на балконі будинку, в якому оселилися
Про це передає пресслужба ДСНС.
"В Умані рятувальники загасили вогнище, розведене паломниками для приготування їжі на балконі. 7 вересня у ході патрулювання піший дозор рятувальників Головне управління ДСНС України у Черкаській області помітив дим з балкону будинку по вулиці Софії Перовської, 6", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, піднявшись на 6 поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю і провели з громадянами роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості розведення багать на балконі.
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