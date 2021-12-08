Облгази відключають людей від газових мереж за перехід до інших постачальників, - голова Спілки споживачів комунальних послуг

Про це він заявив у ефірі "Energo Live" на Еспресо.TV.



Очільник спілки відповів на питання, кому можуть прийти платіжки з такими коефіцієнтами.



"Практично всім, хто проживає у сільській місцевості і приватному секторі. Всі, хто споживають велику кількість газу, а в середньому у селі, людина, яка проживає, вона спроживає 300-400 кубометрів газу для опалення. Якраз ці люди - вони і отримували ці "морозні" коефіцієнти - додаткові навантаження до платіжки. Якщо їм нараховували і в суді люди оскаржували ці питання, то вони все рівно повинні виплачувати. І після рішення Верховного суду облгази будуть і надалі нараховувати людям ці платіжи, того що є рішення суду", - сказав Попенко.



Експерт заявив, що це рішення стосуватиметься всієї України.



"Люди перекривали дороги. "Лубнигаз" буквально лютує - і ці "морозні" коефіцієнти і відключення людей від мереж, тільки за те, що вони там перейшли до іншого постачальника. Таких випадків сотні. "Житомиргаз" там взагалі люди захопили будівлю. У людей є випадки незаконних нарахувань. На жаль, в Україні споживач послуг ЖКГ абсолютно незахищений. Компанії, які надають послуги постачання газу чи тепла, будь-які послуги, вони фактично монополісти на ринку і можуть творити все, що завгодно", - підсумував експерт.



Велика Палата Верховного Суду визнала правомірною практику облгазів з нарахування “температурних коефіцієнтів”,

"Температурні" або так звані "морозні" коефіцієнти облгази почали застосовувати щодо побутових споживачів з 2018 року. Суть у тому, що під час морозів газ стискається, тому й споживається його більше, ніж накручує лічильник. Таким чином, за аргументацією облгазів, постає необхідність "приведення обсягів газу до стандартних умов" (такими умовами вважається температура +20 градусів за Цельсієм і тиск 760 мм ртутного стовпчика).