Про це повідомила пресслужба Укренерго.

За даними компанії, в понеділок споживання електроенергії – на рівні робочого дня понеділка та залишається суттєвим. Однак дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній, електростанції виробляють достатньо, щоб покрити споживання.

Водночас виведено в ремонт енергоблок на одній з електростанцій, але це компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини, зазначили в Укренерго.

"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіку", - розповіли в компанії.

"В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження", - додали там.