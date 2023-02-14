Обмеження електропостачання у вівторок діють тільки в Одесі, - Укренерго
Станом на 14 лютого в Одесі діють мережеві обмеження, інші ж області лімітів на споживання електроенергії не отримували. Дефіциту потужності немає
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
За даними компанії, в понеділок споживання електроенергії – на рівні робочого дня понеділка та залишається суттєвим. Однак дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній, електростанції виробляють достатньо, щоб покрити споживання.
Водночас виведено в ремонт енергоблок на одній з електростанцій, але це компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини, зазначили в Укренерго.
"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіку", - розповіли в компанії.
"В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження", - додали там.
- Раніше в Укренерго заявили, що темпи відновлення енергосистеми вищі за її руйнування.
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