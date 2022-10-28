Про це у своєму зверненні повідомив президент України.

"Щоденно посилюємо захист нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Станом на цей час у багатьох містах і районах нашої країни застосовуються графіки стабілізаційних відключень – близько 4 мільйонів українців мають обмеження зараз", - розповів Володимир Зеленський.

Також він назвав регіони, які найбільш потерпають від цього: Київ і область, Житомирщина, Полтавщина, Рівненщина, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Черкащина, Кіровоградська область.

"Можливі також аварійні відключення в інших регіонах. Робимо все, щоб у держави була можливість скоротити такі відключення", - додав президент.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb