Про це повідомило МВС.

"Зокрема, органи Державної міграційної служби прийматимуть заяви на обмін посвідчення водія, направлятимуть їх для перевірки в ТСЦ, для друку в держпідприємстві "Документ" і видаватимуть громадянам", - зазначили в міністерстві.

Наказ "Про затвердження Порядку взаємодії сервісних центрів МВС та уповноважених суб’єктів" зареєстрували в Мін'юсті. Послуга обміну водійського посвідчення - одна з найзатребуваніших, особливо під час воєнного стану. У 2021 році нею скористалися понад 500 тис. українців, а у 2022 році - понад 150 тис.

"Таким чином, ми розширюємо перелік суб’єктів, уповноважених надавати цю адміністративну послугу. Громадянин має право обирати, де йому буде зручніше та швидше отримати державну послугу", - зауважив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

11 травня Кабмін спростив процедуру отримання посвідчення водія.

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