Про подвійне горе повідомив голова Кам’янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.

"Подвійне горе на Кам‘янеччині. Вчора прийшла звістка про загибель ще одного Героя - Андрія Твердохліба. А сьогодні стало відомо про смерть його дружини, Марини Твердохліб, серце якої не витримало втрати коханого", - йдеться у дописі.

Зокрема, він додав, що сиротами залишилося двоє дітей.

"Співчуття рідним та близьким. Світла пам‘ять", - додається.

21 грудня стало відомо, що активіст із Сімферополя, ув'язнений Кремлем у 2014 році у справі "кримських терористів", Геннадій Афанасьєв загинув на Луганщині, захищаючи Україну зі зброєю в руках.

23 грудня стало відомо, що у боях під Бахмутом загинув український режисер Олег Бобало родом зі Львова.

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