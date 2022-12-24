Обом було по 33 роки: у Кам'янець-Подільській громаді мати двох дітей не пережила звістки про загибель чоловіка на фронті
На війні загинув воїн з Кам’янець-Подільського району Андрій Твердохліб, дізнавшись про втрату, померла його дружина Марина
Про подвійне горе повідомив голова Кам’янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.
"Подвійне горе на Кам‘янеччині. Вчора прийшла звістка про загибель ще одного Героя - Андрія Твердохліба. А сьогодні стало відомо про смерть його дружини, Марини Твердохліб, серце якої не витримало втрати коханого", - йдеться у дописі.
Зокрема, він додав, що сиротами залишилося двоє дітей.
"Співчуття рідним та близьким. Світла пам‘ять", - додається.
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