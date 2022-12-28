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Оборона, економіка, воєнні злочини РФ: Зеленський виступив у Раді

28 грудня, 2022 середа
15:46
Суспільство Володимир Зеленський

28 грудня президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді перед депутатами, де розповів про плани на 2023 рік щодо оборони, економіки та воєнних злочинів Росії

Відео виступу опублікував народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Ми маємо по максимуму співпрацювати з нашими міжнародними партнерами, з міжнародним кримінальним судом. Тобто усі елементи міжнародного і національного правосуддя будуть виконані для притягнення справедливої відповідальності російських вбивць і катів. Усі хто спланував, розпочав і здійснив агресію проти народу України. Жоден злочин окупантів в Україні не повинен залишитися без законного вироку і скільки б ресурсу та часу це не потребувало - відповідальність для окупантів має бути невідворотною. І буде саме такою за все, що було зроблено в Україні, що було зроблено проти українців від 2014 року і від 24 лютого", – наголосив Зеленський.

Також президент заявив, що український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивних. Нині наші захисники –  запорука того, що час імперій не повернеться, тому українці повинні дотримуватися – єдності та справедливості.

"Єдність це те, що дозволяє зараз нам вистояти, зміцнювати суспільство, нашу державу. Перемагати разом і змінювати негативні тенденції багатовікової історії, чим сильніше єдність, тим більше і тим швидше буде наша з вами перемога. Якщо хтось спробує зіграти проти незалежності України, політичної, економічної чи духовної незалежності – наша держава буде відповідати миттєво та жорстко!" – додав президент України.

Зеленський сказав, що Україна буде розвивати відносини з країнами Африки та Глобального Півдня заради продовольчої безпеки.

Крім того, наша держава має трансформувати енергетику та стати лідеркою в побудові зеленої енергетики.

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Україна
Верховна Рада
Президент України
Володимир Зеленський
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2022, середа
28 грудня
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