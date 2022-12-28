Оборона, економіка, воєнні злочини РФ: Зеленський виступив у Раді

Відео виступу опублікував народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Ми маємо по максимуму співпрацювати з нашими міжнародними партнерами, з міжнародним кримінальним судом. Тобто усі елементи міжнародного і національного правосуддя будуть виконані для притягнення справедливої відповідальності російських вбивць і катів. Усі хто спланував, розпочав і здійснив агресію проти народу України. Жоден злочин окупантів в Україні не повинен залишитися без законного вироку і скільки б ресурсу та часу це не потребувало - відповідальність для окупантів має бути невідворотною. І буде саме такою за все, що було зроблено в Україні, що було зроблено проти українців від 2014 року і від 24 лютого", – наголосив Зеленський.

Також президент заявив, що український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивних. Нині наші захисники – запорука того, що час імперій не повернеться, тому українці повинні дотримуватися – єдності та справедливості.

"Єдність це те, що дозволяє зараз нам вистояти, зміцнювати суспільство, нашу державу. Перемагати разом і змінювати негативні тенденції багатовікової історії, чим сильніше єдність, тим більше і тим швидше буде наша з вами перемога. Якщо хтось спробує зіграти проти незалежності України, політичної, економічної чи духовної незалежності – наша держава буде відповідати миттєво та жорстко!" – додав президент України.

Зеленський сказав, що Україна буде розвивати відносини з країнами Африки та Глобального Півдня заради продовольчої безпеки.

Крім того, наша держава має трансформувати енергетику та стати лідеркою в побудові зеленої енергетики.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb