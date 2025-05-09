Долає воду, ями та вогонь війни: що таке бронетранспортери VAB, понад тисячу яких можуть передати Україні

Що таке БТР VAB

VAB – це французький бронетранспортер, розроблений компаніями Renault та Saviem. Назва машини у перекладі з французької (Véhicule de l'Avant Blindé) означає "броньована машина переднього краю".

Наприкінці 1960-х років французька армія почала пошук колісного пливучого бронетранспортера. БТР розробили у варіантах з колісною формулою 4х4 та 6х6. Обидва варіанти мають однакові габарити, компонування корпусів, механізми управління, силову установку, гальмівну систему тощо. Однак версія 4×4 була призначена виключно для армії Франції, а машину 6×6 робили на експорт.

Серійне виробництво VAB триває з 1976 року. За цей час було виготовлено понад 5000 машин в різних модифікаціях. Існує 10 основних модифікацій "ВАБів", а всього – понад три десятки варіантів. Це командирські, поліцейські, ремонтно-евакуаційні, медичні, транспортні моделі. Є модифікації, пристосовані до запуску протитанкових ракет або стрільби з мінометів, а також адаптовані для ведення боїв з механізованою піхотою. Деякі версії можуть бути засобом розвідки або вести радіоелектронну боротьбу.

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На озброєння армії Франції VAB надійшов у 1979 році. Бронетранспортер брав участь у різних конфліктах, де була залучена французька армія – у війні в Перській затоці та в низці миротворчих місій.

На сьогодні VAB залишається основним колісним бронетранспортером Франції, але його поступово замінюють на новіші машини.

Окрім Франції, БТР перебуває (або перебував) на озброєнні у Кіпра, ОАЕ, Катара, Брунею, Лівана, Марокко, Індонезії, Кот-д'Івуара та інших країн. А з 2022 року – і України.

Що відомо про БТР VAB

Основне призначення "ВАБа" – якомога оперативніше і безпечніше доставляти бійців на поле бою і з нього. У десантному відділенні можуть розміститися 10 осіб, екіпаж складається з двох – командира та механіка-водія.

Для екіпажу передбачене відділення управління в передній частині БТРа. За ним розміщене моторно-трансмісійне відділення, де встановлений шестициліндровий дизельний двигун Renault MIDR 062045 з гідромеханічною трансмісією. Двигун має потужність у 320 кінських сил і може розігнати машину до 110 км/год. Бронетранспортер має п’ять передач переднього ходу та одну заднього. Середнє відділення оснащене окремою системою пожежогасіння. Десантне відділення – позаду, в кормовій частині бронетранспортера. Тут можуть розміститися десятеро повністю екіпірованих піхотинців. Посадку та висадку здійснюють через двоє задніх дверей.

Зварний корпус БТР VAB, виготовлений із листів броньованої сталі, захищає від уламків снарядів і вогню легкої стрілецької зброї.

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Озброєна машина зазвичай 7,62-мм або 12,7-мм кулеметом, може бути оснащена баштою з автоматичними гарматами 20 або 25 × 137 мм.

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"Бронетранспортер може оснащуватися фільтровентиляційною установкою, опалювальною системою та системою захисту від зброї масового ураження, додатковим бронюванням, приладами нічного бачення та системою централізованого підкачування шин. Підвіска незалежна, із гідравлічними амортизаторами. У БТРа з колісною формулою 6×6 керовані перші дві пари коліс, а 4×4 — лише передні. Усі колеса провідні, але під час руху по шосе передні (у бронемашин 6×6 дві передні пари) можуть відключатися", – описує БТР АрміяInform.

Можливості бронетранспортерів VAB

Однією з базових особливостей БТР VAB є те, це пливуча бронемашина. VAB може самостійно долати водні перешкоди завдяки двом керованим водометам, встановленим по боках корми корпусу. Максимальна швидкість при плаванні сягає 8 км/год. При потребі, якщо вода потрапляє всередину броньованого корпусу, вмикаються дві електричні помпи для її відкачування.

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Бронетранспортер може долати такі перешкоди, як 30-градусні підйоми, стіни, висотою пів метра чи півтораметрові рови. VAB здатен це робити навіть при повній завантаженості. Хорошу прохідність французьким БТРам забезпечують гідравлічна підвіска і централізована система підпомпування шин.

Передбачена можливість обладнання "ВАБів" приладами нічного бачення, що гарантують роботу машин будь-який час доби.

У базовій версії бронетранспортерів не передбачені сучасні протимінні засоби, як-от протимінні сидіння. Однак під час кількох модернізацій VAB отримав посилення бронювання – згадані протимінні сидіння, встановлені керамічні панелі та ін. Однак через більше вагу таким модифікаціям форсувати водні перешкоди стає вже проблемно.

Технічні характеристики

Довжина – 5,98 м,

Ширина – 2,49 м,

Висота – 2,06 м,

Маса – 13,6 т,

Швидкість на шосе – 100 км/год,

Запас ходу – 1000 км,

Дорожній просвіт – 0,4 м,

Екіпаж – 2 особи,

Десант – 10 осіб,

Потужність двигуна – 320 к.с.

Бронетранспортери VAB в Україні

Про передачу Україні бронемашин VAB у червні 2022 року заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Тоді він говорив про "БТРи в значних кількостях". Уже через місяць відео з пересуванням українських бійців на цій техніці можна було віднайти в соціальних мережах.

Восени того ж року українські військові використовували французькі колісні бронетранспортери VAB під час контрнаступу.

Компліментарно відгукувалися про "ВАБи" бійці десантно-штурмових військ.

"Добра броня, гарно захищає особовий склад від осколків та куль, аж до калібру 7,62 мм. Добре їде, розвиває гарну швидкість навіть по бездоріжжю. Переїжджали ями навіть до пів метра глибиною. Підстрибує, але бере й такі ями. На машині встановлений британський кулемет M2 Browning, калібру 12,7 мм. дуже потужна зброя – успішно якщо не розбиває, то задушує будь-яку силу противника. Пробиває навіть БТРи, БМП – дуже хороша зброя, що не раз допомогла нам", – ділився враженнями водій-механік французького бронетранспортера.

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Станом на червень 2024-го Франція передала Україні 284 бронетранспортери VAB. Крім того, Себастьян Лекорню наголошував, що сотні машин будуть передані українській стороні також у 2024-му та на початку 2025 року. Також міністр оборони Франції декларував, що офіційний Париж вирішив передавати Україні буквально все озброєння, що виводиться з експлуатації.

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"Оскільки ми реінвестуємо значні кошти в нашу армію за планом у розмірі 413 мільярдів євро на 2024-2030 роки, ми маємо багато техніки, яка все ще працює і яка буде виведена з експлуатації. Замість того, щоб викидати її на смітник або віддавати іншим країнам, ми віддаємо її українській армії", – заявив Лекорню в інтерв'ю Var-Matin.

Тоді оглядачі Defense Express зазначали, що, якщо слова Лекорню не були популізмом, а містять за собою реальне рішення із підтримки України озброєнням, то мова йде про "вкрай потужне джерело озброєння". Зокрема експерти радили звернути увагу на програму SCORPION, що передбачає, поміж іншим, заміну у французьких сухопутних військах бронетранспортерів VAB на нові Griffon та Serval. Відтак Україна зможе претендувати на списані "ВАБи". За даними The Military Balance, на кінець 2021 року французька армія мала 2189 бронетранспортерів VAB. За оцінкою Defense Express, у 2024 році французька армія мала на озброєнні близько 1800 одиниць, не всі з них у боєздатному стані. У будь-якому випадку можна говорити про те, що Україна претендує на понад тисячу БТР VAB від Франції.

БТР VAB з українським озброєнням

У 2025 році стало відомо, що Сили оборони України мають на озброєнні французький бронетранспортер VAB Mk3 6x6, оснащений бойовим модулем "Січ". Фото машини з пустельним забарвленням опублікував національний інформаційний портал "Тиск". Про кількість поставлених бронетранспортерів такого типу не повідомляють.

Бронетранспортер VAB Mk.3 розроблений французькою приватною компанією Arquus Defense і вперше був представлений на виставці Eurosatory у 2012 році. З того часу БТР демонстрували в поєднанні з різними бойовими модулями. Бронемашина може перевозити двох членів екіпажу та вісім десантників і має масу у 20 тонн. У VAB Mk.3 передбачений балістичний захист рівня STANAG 4569 Level 4 та захист від саморобних вибухових речовин.

Щодо українського бойового модуля "Січ", то раніше його бачили на броньованій колісній машині "Варта 2", а також на БМП-1. Модуль оснащений 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1 (копія 2А72), автоматичним гранатометом АГ-30, а також кулеметом ПКТ калібру 7,62 мм. переліченим озброєнням через пульт дистанційно, перебуваючи всередині машини, керує оператор. "Січ" може вести влучний вогонь на ходу завдяки двоплощинній стабілізації, а денний і нічний тепловізійні канали наведення дозволяють використовувати бойовий модуль у будь-яку пору доби.