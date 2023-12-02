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Огляд

Що таке AMX-10RC – французькі легкі танки чи бронемашини з гарматою, технічні характеристики та переваги

Роман Яворський
2 грудня, 2023 субота
09:30
Пояснюємо колісний танк AMX-10 RC

Військові експерти багато років ламають списи, сперечаючись, до якого пункту класифікації віднести AMX-10RC. Потужна гармата є аргументом для тих, хто вважає цю машину танком. Їхні аргументи вказують на легку броню і низьку прохідність

Еспресо розповідає, чим ще є AMX-10RC, які ЗСУ отримали від Франції, як їх краще використовувати і які їхні характеристики.

Коротко про те, що ви прочитаєте:

  • Скільки AMX-10 отримала Україна і коли
  • Що таке AMX-10RC
  • AMX-10RC: "легкий танк" або взагалі не танк
  • Тактико-технічні характеристики
  • Як краще використовувати AMX-10RC
  • Чи може Україна отримати не легкі танки АМХ, а звичайні важкі?

Скільки AMX-10 отримала Україна і коли

Про передачу Україні "легких танків" президент України повідомив 4 січня. Зокрема, у своєму вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський зазначив, що ми "отримаємо більше бронетехніки, зокрема колісні танки французького виробництва". Того ж дня на сайті Єлисейського палацу також опублікували підсумки телефонної розмови двох президентів. В матеріалі йдеться про рішення "вперше поставити Україні легкі бойові танки французького виробництва". 

Відтак Франція стане першою країною, яка поставила Силам оборони України натівські танки. Якщо, звісно, класифікувати AMX-10RC як танки.

танк AMX-10 RC

Фото: gettyimages

У березні ці машини вже були на фронті. Скільки саме AMX-10 передали Україні невідомо. Офіційно цю інформацію ніде не оприлюднювали. Так, скажімо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню відмовився повідомити, скільки техніки отримає Україна, щоб "не надавати жодної стратегічної для Росії інформації". Портал "Мілітарний" із посиланням на французькі видання писав про 14 машин, що прибули в Україну в лютому 2023 року. Точно відомо, що цією технікою користується 37-ма окрема бригада морської піхоти ЗСУ. Загальна кількість AMX-10 для України нібито мала сягнути трьох десятків. Усього на озброєнні французької армії, станом на початок 2023-го перебувало 247 одиниць AMX-10RC.

Що таке AMX-10RC

Літери RC із назви бойової машини в буквальному перекладі з французької (Roues-Canon) означають "колісна гармата". Йдеться про бойову броньовану машину виробництва GIAT Industries, створену для розвідувальних цілей. Її також називають "колісним винищувачем танків" чи "легким танком". У французькій армії використовують слово "char" (танк). Однак Договір про звичайні збройні сили в Європі все-таки визначає AMX-10RC як "бойову машину з важким озброєнням".

Розробку AMX-10 розпочали в 1960-их, випробування стартували в 1976-му. На озброєння французької армії AMX-10RC надійшли в 1981 році. Серійне виготовлення тривало в 1976-1994 р.р., а вже починаючи з 2021 року у Франції їх замінюють на машини EBRC Jaguar. 

Машина оснащена потужною 105-мм гарматою GIAT, встановленою в зварній алюмінієвій башті. Башта також служить для розміщення трьох членів екіпажу, а водій сидить у передній частині корпусу. AMX-10RC управляється, наче танк – осі його коліс не повертаються, а зміна напрямку здійснюється перемиканням передач окремо для коліс з різних боків машини. Перевагою такого способу є можливість розвороту на місці, а також простіша і компактніша, ніж у бронемашин зі звичайним кермовим керуванням, ходова частина.

танк AMX-10 RC

Фото: gettyimages

AMX-10 використовувалися під час першої війни в Перській затоці та в Афганістані. Серед переваг військові відзначили його високу маневровість.

AMX-10RC: "легкий танк" або взагалі не танк

AMX-10RC озброєний 105-мм нарізною танковою гарматою, здатною стріляти на дальність до 2000 метрів. До боєкомплекту гармати входять бронебійні підкаліберні, кумулятивні та осколково-фугасні боєприпаси. Гармата може пробити броню таких танків як T-69 чи Т-55, однак вона не має стабілізації, тому не зможе вести вогонь під час руху. Гармата, кажуть морпіхи з 37-ї бригади "доволі непогана і стріляє точно". І саме через неї дехто називає цю бронемашину танком. 

"За своєю концепцією AMX-10RC – це машина для мобільної "війни патрулів", для зустрічного бою без підготовки, коли перевага у дальності виявлення ворога завдяки сучаснішим засобам спостереження та значно більший калібр має визначальну роль", – пояснює Defense Express.

Бронемашина має колісну формулу 6×6 та оснащена системою гідропневматичної підвіски зі змінним дорожнім просвітом і нахилом. Тому бойова машина може ефективно ховатись у складній місцевості.

Колісні танки мають значно слабшу броню, ніж гусеничні. Алюмінієва броня AMX-10RC у базовій версії була призначена лише для захисту від стрілецького озброєння. Додатковий захист зі сталевої броні на машину почали встановлювати в кінці 1990-их. Тоді вага машини збільшилась, вона втратила амфібійні можливості, але тепер здатна витримати постріли 23-мм калібру з 300 метрів. Про захист від 30-мм не йдеться взагалі.

Також AMX-10RC поступається гусеничним машинам у прохідності. З іншого боку, "колісні танки" значно мобільніші і можуть подолати своїм ходом кількасот кілометрів. 

танк AMX-10 RC

Фото: gettyimages

"Якщо ж брати виключні особливості ходової частини AMX-10RC, то треба відзначити гідравлічну підвіску машини, яка може "присідати", що вкрай важливо для умов, коли точний вогонь можливий лише з місця. А також доволі цікаву трансмісію, яка дозволяє колісній машині крутитися на одному місці, а також забезпечує високу швидкість заднього ходу. При цьому самі колеса не поворотні і всі маневри виконуються за рахунок гальмування", – йдеться в матеріалі Defense Express.

Слабким місцем "легкого танка" називають колеса морпіхи з 37-ї бригади.

"Їх відразу січе осколками. Це впливає на швидкість, на маневровість", – зауважив військовослужбовець із позивним "Філін", який воює саме на AMX-10RC.

Тактико-технічні характеристики

  • Вага – 15,8 т або 16,6 т (з додатковою бронею),
  • Довжина – 9,15 м,
  • Довжина корпусу без гармати – 6,24 м,,
  • Ширина – 2,78 м,
  • Висота – 2,56 м,
  • Кліренс – 21-60 см,
  • Екіпаж – 4 (3 в башті і водій у передній частині корпусу),
  • Бронь – лобова витримує 23-мм з 300 м, решта – 14,5-мм,
  • Операційна дальність – 800 км по шосе,
  • Швидкість – 85 км/год по шосе, 40 км/год – по бездоріжжю,
  • Двигун – дизельний Baudouin 6F11 SRX, 280 к.с..
  • Озброєння – 105-мм нарізна гармата, два 7,62-мм кулемети.

Як краще використовувати AMX-10RC

Розробник класифікує AMX-10RC саме як бойову броньовану розвідувальну машину. Тому не треба від AMX-10RC очікувати те, що ця машина може бути замінником класичних танків, бо вона створювалась під інші задачі, пише Defense Express. 

"Наприклад, висока оперативна мобільність робить ці машини ідеальним кандидатом для резервних сил за формулою "маневр-вогонь-маневр". Наявність розвинених тепловізійних та нічних засобів виявлення ворога та прицілювання – кандидатом на потужний засіб нічного "кошмарення ворога" в умовах стабільної лінії фронту. Наявність осколково-фугасних 105-мм боєприпасів дозволяє, у випадку необхідності, забезпечити вогневу підтримку із закритих позицій. А коли мова заходить про глибокі прориви фронту – діяти у природній для себе манері саме розвідувальної бойової машини, яка самостійно може знищувати виявлені цілі", – йдеться в матеріалі.

Військовий експерт Олег Катков зазначив, що AMX-10RC створювались для бойових дій у відриві від основних сил, по його комунікаційних лініях, по логістиці, для винищення артилерії у тилах. Він наголосив, що "легкі танки" суттєво допоможуть під час проривів фронту, коли проламуватиме оборону важка гусенична бронетехніка, а вже в прорив можуть піти машини на кшталт АМХ.

танк AMX-10 RC

Фото: mil.in.ua

"У лобовій проєкції ця машина боротися з танками не зможе. Однак, такі цілі, як БМП, БТР, довготривалі вогневі точки, не становлять для AMX-10 RC жодних складнощів. Ми говоримо про колісну бойову машину, яка має чудову оперативну мобільність, але низьку прохідність на місцевості. З таких машин можна сформувати готові підрозділи та використовувати їх як оперативний резерв. І, коли мова може піти про прориви, то це те, для чого ця машина взагалі створювалася – вихід у прорив та робота по тилах противника. І це основна функція AMX-10 RC, саме під таку задачу вона і створювалась", – зауважив Катков в етері телеканалу "Еспресо".

Чи може Україна отримати не легкі танки АМХ, а звичайні важкі?

У січні 2023 року, коли президенти України та Франції домовилися про постачання AMX-10RC, піднімалося питання і звичайних, важких танків АМХ. Йдеться AMX-56 Leclerc.

танк AMX-56

Фото: gettyimages

Тоді міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, на спільній пресконференціх з українським колегою, заявила, що Франція ще не ухвалила рішення щодо постачання Україні важких танків Leclerc, але президент Емманюель Макрон доручив міністру оборони вивчити це питання. Тоді як видання Politico наголошувало, що французькі урядовці серйозно розглядають це питання. 

AMX-56 – це основний французький бойовий танк третього покоління. Серійне виробництво тривало в 1992-2007 р.р. Застосування автомата заряджання дало змогу зменшити екіпаж до трьох осіб і значно знизити масу броні, збільшивши рухливість машини. Озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою, двома кулеметами, має лазерний дальномір, тепловізор. "Леклерк" добре броньований і за показниками порівнянний з іншими танками свого покоління (напр. Abrams чи Leopard-2).

Однак слід пам'ятати, що далі, ніж розмови на початку 2023 року, справа щодо передачі "Леклерків" Україні наразі не просунулася. До слова, всього було випущено 794 одиниці AMX-56 Leclerc (406 танків перебувають на озброєнні Франції, 308 на озброєнні армії ОАЕ, 80 – у Збройних сил Йорданії). 

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