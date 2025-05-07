Кабмін виділив 1,6 млрд гривень на облаштування навчальних полігонів і стрільбищ
Кабінет міністрів підписав розпорядження щодо виділення 1,6 мільярда гривень для обладнання майданчиків для навчань та стрільб, що сприятиме посиленню обороноздатності держави
Про це йдеться на сайті Кабміну
Згідно з розпорядженням, 6 травня уряд виділив 1,6 млрд гривень з резервного фонду державного бюджету для облаштування навчальних полігонів та стрільбищ, з метою зміцнення обороноздатності держави.
Розподіл коштів передбачає виділення 806,6 млн грн для Державної прикордонної служби, 553,1 млн грн для Національної гвардії та 242 млн грн для Національної поліції.
Міністерство внутрішніх справ у тижневий строк має затвердити перелік витрат.
- 6 травня Кабмін створив Міжвідомчу групу, реорганізувавши попередню, з метою оптимізації процесу набору іноземних громадян до лав Сил оборони.
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