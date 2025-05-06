Рекрутинг іноземців до Сил оборони: в Україні створили Міжвідомчу групу для вдосконалення процесу
Кабінет міністрів створив Міжвідомчу групу для вдосконалення процесу рекрутингу іноземців до Сил оборони України шляхом оновлення Міжвідомчої робочої групи
Про це йдеться на сайті Міноборони.
Зазначено, що до складу Міжвідомчої групи увійшли 40 посадовців низки міністерств та відомств. Її очільником призначили міністра Кабміну, а заступником - заступника глави Міноборони.
Серед працівників є представники Генштабу, Сухопутних військ ЗСУ, Держприкордонслужби, Держспецзв’язку, Міграційної служби, Нацполіції, ГУР та СБУ.
"Передбачається, що її робота забезпечить виконання додаткових завдань у сфері рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для проходження військової служби, а також сприятиме забезпеченню координації дій органів влади", - додають у повідомленні.
- Раніше Кабінет Міністрів України оновив кілька важливих нормативних документів. Зміни стосуються роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також центрів рекрутингу Збройних Сил — як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства.
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