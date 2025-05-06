Рекрутинг іноземців до Сил оборони: в Україні створили Міжвідомчу групу для вдосконалення процесу

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Зазначено, що до складу Міжвідомчої групи увійшли 40 посадовців низки міністерств та відомств. Її очільником призначили міністра Кабміну, а заступником - заступника глави Міноборони.

Серед працівників є представники Генштабу, Сухопутних військ ЗСУ, Держприкордонслужби, Держспецзв’язку, Міграційної служби, Нацполіції, ГУР та СБУ.

"Передбачається, що її робота забезпечить виконання додаткових завдань у сфері рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для проходження військової служби, а також сприятиме забезпеченню координації дій органів влади", - додають у повідомленні.