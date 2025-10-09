Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна оборона та безпека Китай є тиловим офісом, який фінансує війну проти України та всіх демократій, - Яценюк
Пресреліз

Китай є тиловим офісом, який фінансує війну проти України та всіх демократій, - Яценюк

Ярослава Наумова
9 жовтня, 2025 четвер
20:59
Арсеній Яценюк

Єдина поступка, на яку Путін готовий піти, — це повна і беззастережна капітуляція та здача України та західного світу. Всі ці дебати щодо обміну територіями не мають нічого спільного з реальністю, бо це не обмін територіями

Зміст

Про це Арсеній Яценюк, екс-прем"єр міністр України, заявив під час панельної дискусії  "Тиск заради миру: як покласти край російській війні проти України", організованої Atlantic Council.

"Це захоплення території, і ми не маємо права його легітимізувати. То що потрібно Україні? Військова підтримка, додаткові заходи безпеки з боку США, фінансова підтримка, вторинні санкції з боку США та ЄС, спільний тиск на Китай, щоб змусити Китай бути принаймні нейтральним, бо Китай є співучасником", - зазначив він.

За словами Яценюка, сьогодні Китай є тиловим офісом, який фінансує цю війну проти України та всіх демократій. Тож необхідний план дій, щоб запропонувати альтеранативи для тих країн, хто допомагав Росії обходити санкції, і стимулювати їх позбутися залежності від російської нафти та газу.

"Я твердо вірю, що ця адміністрація США виконає обіцянки щодо постачання Україні ракет дальньої дії "Томагавк". І що вільний світ всіма силами та всією потужністю буде підтримувати, адже Україна захищає вільний світ", - сказав він.

Під час дискусії Арсеній Яценюк також зазначив, що літня наступальна операція Росії провалилася і зазнала поразки. "Путін готується до зимової наступальної операції. І це буде свого роду комбінація: як військова наступальна операція на передовій, так і атаки дронів і ракет на український енергетичний сектор, опалювальні об'єкти, електромережі та інфраструктуру", - розповів він. 

За словами Яценюка, єдиний спосіб тиснути на Путіна та змусити його змінити свої плани — це показати, що США дуже серйозно ставиться до надання допомоги Україні, що є новий додатковий пакет безпеки та що рішення про підтримку України вже готуються. 

"Путін прагнув підірвати моральний дух України. У цьому він зазнав поразки. І це безпрецедентно, тому що українцям вдалося зберегти таку сильну єдність протягом 11 років", - резюмував Арсеній Яценюк.

 


 

