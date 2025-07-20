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Ними озброюється вся Європа: що відомо про бронетранспортери Patria 6x6, які Латвія передала Україні

Роман Яворський
20 липня, 2025 неділя
07:04
оборона та безпека БТР Patria 6×6

Бронетранспортери у форматі 6×6 стали основою мобільних сухопутних сил для десятків армій світу. Їхній баланс між захищеністю, вантажністю і вартістю робить їх ідеальними для транспортування десанту в умовах високої інтенсивності бойових дій. Одним зі зразків такої техніки, що відтепер буде в арсеналі Сил оборони – Patria 6×6

Зміст

Що таке Patria 6×6

Patria 6×6 (Patria XA-300) – це шестиколісний бронетранспортер, розроблений фінською оборонно-промисловою компанією Patria.

БТР призначений в першу чергу для транспортування військ, але також може бути адаптована для інших завдань. Базова платформа може бути адаптована відповідно до потреб з додаванням таких функцій як системи плавання, лебідки, посиленої броні та різноманітних систем зброї.

Patria 6x6 була представлена на виставці Eurosatory у червні 2018 року. Варіант із баштовою мінометною системою Patria Nemo був показаний через рік на виставці DSEi 2019, а варіант важкого бронетранспортера з 25-мм дистанційного системою озброєння – на DSEi 2021.

Виробництво відбувається як у Фінляндії, так і за її межами.

"Компанія Pаtria вже отримала замовлення на понад 800 БТР Patria 6×6, з яких понад 200 уже поставлено. Переважна більшість поставок машин здійснюється з використанням місцевих промислових можливостей країн-членів проєкту, і кожна нова країна посилює безпеку поставок для всієї системи співробітництва", – писав портал "Мілітарний".

У травні 2024 року в латвійській Валмієрі був відкритий новий завод бронетехніки, що, власне, й випускає БТР Patria 6х6. Планові темпи підприємства – випуск 30-ти колісних бронемашин на рік – видання Defense Express назвало "досить високими".

Бронетранспортер Patria 6×6

Бронетранспортер Patria 6×6, фото: Patria

Patria 6×6 в Україні

Саме після візиту посла України в Латвії Анатолія Куцевола на завод у Валмієрі, в лютому 2025 року було повідомлено, що першу партію бронетранспортерів Patria 6х6 уже збирають для України. Перша ж інформація про передачу цих БТРів Силам оборони датована 11-им вересня 2024 року – тоді латвійська прем'єрка Евіка Сіліня оголосила про це під час візиту до Києва. 

На той момент кількість Patria 6х6 для України та також строки їх передачі не оприлюднювали. Пізніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс розповів, що уряд його країни планує передати Україні 42 таких колісних БТР у межах військової допомоги.

Першу партію нових бронетранспортерів Patria 6×6 доставили в Україну 15 липня 2025 року, під час чергового візиту Евіки Сіліні. За її словами, друга партія "патрій" вже готується до відправки. Кількість переданих наразі бронетранспортерів не оголошували.

Цікаво, що є вірогідність того, що Patria 6х6 ще й вироблятимуть в Україні. Принаймні у 2023 році фінська преса писала, що компанія Patria розглядає можливість виробництва бронетранспортерів в Україні, а офіційний Київ також висловлював свою зацікавленість.

Загалом Patria відома доволі глибокою локалізацію, наголошував Defense Express. Автори видання наводять приклад тієї ж Латвії, де для виробництва БТРів було створене нове підприємство. На його створення з нуля (враховуючи відсутність досвіду латвійського ОПК у випуску бронетехніки взагалі) і до отримання першої "патрії" власного виробництва, пішло три роки, порахували в Defense Express. Тоді як, скажімо, у Німеччини та Великій Британії при виробництві Patria 6х6 обрана стратегія об'єднання із місцевими оборонними компаніями.

Перший БТР Patria 6х6 виготовлений у Латвії для збройних сил країни

Перший БТР Patria 6х6 виготовлений у Латвії для збройних сил країни, фото: Міноборони Латвії

Що відомо про бронетранспортер Patria 6×6

Компонування машини передбачає розміщення попереду водія та командира, за водієм моторний відсік, а далі – кормове відділення для десанту та спецобладнання.

"Щодо самих параметрів Patria 6х6, то мова йде про амфібійний БТР з максимальною вагою до 24 тонн, з яких до 8,5 тонни бойове навантаження. Базовий захист протикульовий STANAG level 2 з можливістю посилення до level 4 (захист від калібрів 7,62 - 14,5 мм та підриву 6 - 10 кг фугасу відповідно). Підвіска незалежна із пружинами і гідравлічними амортизаторами, перша та друга вісь поворотна. Двигун 400-сильний дизель. У десантному відділені можуть розміститись 10 осіб, екіпаж - 2 особи", – описують БТР у матеріалі Defense Express.

Очікуваний термін служби транспортного засобу складає понад 30 років. Підвіска – незалежна із пружинами і гідравлічними амортизаторами. Поворотними є перша та друга осі. Машина може подолати брід, глибиною до 1,5 метра, вертикальну стінка, висотою до 60 см, а також траншею, шириною до 1,2 м.

"БТР має модульну конструкцію і може бути озброєний широким спектром різного озброєння залежно від потреб замовника – від кулемета калібру 12,7-мм до гранатомета або бойових модулів з 20/30-мм автоматичними гарматами чи важкого озброєння, зокрема, 120-мм баштової мінометної системи Patria Nemo", – зазначає портал "Мілітарний".

Завдяки модульній конструкції можна створити на базі бронетранспортера зенітний ракетний комплекс, машину зв'язку, машина медичної евакуації тощо.
"Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, схожий на вантажівку, гарна оглядовість та великий внутрішній об'єм роблять його навчання та експлуатацію легким", – описує свій продукт компанія-виробник.

Оглядачі зазначають, що за своїми характеристиками Patria 6х6 не є унікальною розробкою. Але важливою перевагою бронетранспортера є його ціна – від 1 до 1,2 млн євро за одиницю. Це приблизно стільки ж, скільки доводиться платити за бронеавтомобілі з колісною формулою 4х4 на кшталт французького Serval чи австралійського Bushmaster PMV.

Важка версія БТР Patria 6×6 з бойовим модулем Protector RS4

Важка версія БТР Patria 6×6 з бойовим модулем Protector RS4, фото: Patria

Технічні характеристики БТР Patria 6×6

  • Довжина – 7,5 м,
  • Ширина – 2,9 м,
  • Висота – 2,5 м,
  • Швидкість по шосе – до 100 км/год,
  • Швидкість по воді – 8 км/год,
  • Максимальна вага – 24 т,
  • Маса бойового навантаження – 8,5 т,
  • Запас ходу – до 700 км,
  • Екіпаж – 2 особи,
  • Десант – 10 осіб.

БТР Patria 6×6 армії Швеції, жовтень, 2023

БТР Patria 6×6 армії Швеції, жовтень, 2023, фото: FMV

Чому Patria 6×6 називають "європейським бронетранспортером"

На початку 2020 року Фінляндія, Естонія та Латвія домовилися про спільну програму розробки та закупівлі бронетехніки Common Armored Vehicle Systems (CAVS, "Спільна бронетанкова система"), залишивши програму відкритою для приєднання інших країн. Через цю програму країни виробляють і закуповують БТРи Patria 6×6.

Станом на літо 2025 року, до CAVS долучилися також Швеція, Німеччина та Данія. У Patria вже заявили, що вже мають замовлення на понад тисячу БТР з колісною формулою 6x6.

"Загалом мова йде про масову, пан'європейську, відносно дешеву колісну бойову машину, виробництво якої готові локалізувати. Patria 6х6 вже знаходиться на озброєнні Фінляндії, Швеції та Латвії, готується до фіналізації масштабного контракту із Німеччиною, яка ним замінить Fuchs, а також збирається заходити у Велику Британію з не меншими амбіціями. А з додаванням не менш цікавої машини Patria AMV на шасі 8x8, додається, серед країн ЄС: Польща, Хорватія та Словенія", – пише Defense Express.

Ідея полягає в постачанні країнам уніфікованого бронетранспортера з формулою 6x6. Активне залучення місцевих виробничих можливостей учасників програми може забезпечити стабільні постачання та обслуговування. Загальні масштабні замовлення та спільні закупівлі сприятимуть масовості, серійності та помірній ціні бронетранспортерів. Єдине, чого "патрії" потребують уже зараз – випробування на полі бою, що дасть змогу оцінити їхні реальні можливості.
 Випробування виробленого у Латвії Patria 6×6

Випробування виробленого у Латвії Patria 6×6, фото: LTV

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