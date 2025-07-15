У NAUDI відбулася стратегічна зустріч з дипломатами 14 країн щодо законодавчої ініціативи Defence City

Про це йдеться у повідомленні NAUDI.

На зустрічі, яку провела NAUDI, були присутні дипломати 14 держав, серед яких США, Велика Британія, Японія, Норвегія, Данія, Литва, Латвія, Швеція, Німеччина, Італія, Естонія, Туреччина, Румунія та Польща. Захід присвятили обговоренню пакета законопроєктів під загальною назвою "Defence City" – масштабної реформи, що передбачає створення спеціальних умов для розвитку національного ОПК під час війни.

До обговорення долучилися представники Міністерства оборони України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Громадської антикорупційної ради при МОУ, а також керівники й представники провідних підприємств-членів NAUDI.

фото: facebook.com/naudiUA

Зустріч відкрив голова Асоціації Сергій Пашинський, який наголосив на важливості продуманих і зважених змін до законодавства:

"Сьогодні ми зібралися, тому що у Верховній Раді зареєстровано серію законопроєктів, що суттєво змінюють правове поле для оборонно-промислових підприємств. Ці ініціативи містять чимало законодавчих новацій, а подекуди й контроверсійних норм. Як найбільша галузева асоціація, ми беремо активну участь у цьому процесі, наполягаючи: зміни мають бути системними, збалансованими, прозорими для міжнародних партнерів та такими, що підвищують ефективність сектору в цілому, а не створюють преференції окремим гравцям", – зазначив Пашинський.

фото: facebook.com/naudiUA

Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров представив поточний стан роботи над законопроєктами.

"Ми вже взяли участь у засіданні профільного комітету під головуванням Данила Гетьманцева. Частину наших пропозицій до другого читання вже враховано. Ми очікуємо, що й інші ключові правки будуть інтегровані, щоб цей пакет став не декларацією, а реальним інструментом трансформації галузі", – наголосив він.

Особливу увагу приділили четвертому законопроєкту №13423, що вносить зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів.

"Ми підтримали загальну ідею Defence City, але проєкт 13423 у первісній редакції викликав резонанс через потенційні корупційні ризики. Після громадського та експертного обговорення, народні депутати, зокрема Давид Арахамія, зареєстрували альтернативну версію 13423-2, яка значною мірою враховує наші зауваження».

NAUDI підтримує концепцію "Defence City" як комплексного підходу до посилення оборонного потенціалу України, що включає захист чутливої інформації, податкові стимули, спрощення експортного контролю, митного оформлення та розвиток локальної інфраструктури", – зазначив голова Громадської антикорупційної ради при МОУ Юрій Гудименко.

Він додав, що Асоціація наполягає на створенні рівних умов для всіх підприємств галузі, а не індивідуальних преференцій, а також на дотримання єдиних штрафів для всіх. Саме тому NAUDI консолідувала правки до проєктів та вже передала їх до Верховної Ради України.

"Наше завдання – не лише реформувати систему, а зробити її ефективною та зрозумілою для міжнародних партнерів. Під час війни бюрократія не має права гальмувати обороноздатність країни. Ми відкриті до діалогу та продовжимо системну роботу разом з урядом, депутатським корпусом, громадянським суспільством і нашими міжнародними союзниками", – резюмував Гончаров.