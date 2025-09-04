Удари вглиб Росії: експерт про дозволи на використання американської зброї та "ядерні межі"

Про Еспресо розповів Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник Консорціуму оборонної інформації.

Експерт нагадує, що навесні 2025 року адміністрація Дональда Трампа ввела “review mechanism”, за якого кожен пуск ATACMS, британських Storm Shadow чи іншої далекобійної зброї, що покладалася на американські технології, мав отримати окреме схвалення Пентагону.

Але цього літа ситуація змінилась: США сигналізують, що базовий рівень дозволів для України розширюється, і це вже відбувається у зв’язку з масовими постачаннями ERAM.

Разом з тим, експерт наголошує, що рамки "ядерного кодексу” продовжують існувати, але сьогодні вже невідомо, де саме проходять межі, що можуть бути розцінені як їх порушення.

"Показово, що після “Павутини” РФ не підняла свій звичайний “ядерний галас”. Причиною, вочевидь, є те, що “ядерний кодекс” не було порушено. Удар завдали, по-перше, по військових платформах у неядерному оснащенні, які сама РФ вивела з режиму ядерного планування для ведення неядерної війни проти України. По-друге, удар “Павутини” був завданий Україною поза альянсом і не спільно з будь-якою іншою ядерною державою. Тож РФ де-факто прийняла цей удар як законний", - коментує експерт.

За його словами, очевидно, що США, Велика Британія і Франція не взяли б на себе жодної ролі у проведенні на території РФ операцій типу “Павутина”, вважаючи, що наближають ситуацію до нападу на територію чи війська РФ в альянсі з ядерною державою.

"Так буде доти, доки Україна не матиме союзних відносин зі США, Великою Британією і Францією. Але водночас можна констатувати: “Павутина” продемонструвала, що рамки “ядерного кодексу” досить широкі для проведення конвенціональних операцій проти військових цілей на території РФ", - зауважує експерт.

Як відомо, сюзники США, які стали об’єктом нападу, можуть застосовувати американське озброєння в межах права на індивідуальну та колективну самооборону: обмеження з боку США, характерні для України як не союзника, не поширюються.

"Ситуація може змінитися, якщо союзники США по НАТО нададуть власні гарантії безпеки Україні, яка не має союзних відносин зі США. У такому разі питання “втягування” США у війну з РФ для України може стати актуальним. Тож виходить, що питання про використання американської зброї проти цілей у РФ для ефективних європейських гарантій Україні стає ключовим: потенційним гарантам потрібні такі дозволи", - вважає експерь.

Олексій Їжак прогнозує два сценарії надання дозволів. Перший – у рамках реалізації гарантій Україні поза межами НАТО європейські країни будуть обмежені тими ж рамками використання американської зброї й технологій, що й Україна. Другий – європейські країни матимуть ті ж дозволи на використання американської зброї, що й у межах НАТО для власної самооборони.

Він резюмує, що у разі загрози ескалації сили оборони України та країни-гаранти, зможуть отримати такі дозволи:

- необмежено застосовувати американську зброю по російських цілях на контрольованій території України;

- завдавати ударів по військових об’єктах і військовій інфраструктурі РФ на тимчасово окупованих територіях за груповим дозволом (для визначеної географічної зони);

- завдавати ударів по військових об’єктах на території РФ, безпосередньо залучених до продовження агресії, за цільовим дозволом (у рамках визначеної операції реагування на агресію);

- завдавати ударів по стратегічно важливих об’єктах на території РФ за спеціальними дозволами (для окремих ударів).