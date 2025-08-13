Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Потенціал української оборонної промисловості: у Києві презентували спеціалізований журнал про вітчизняну зброю

Потенціал української оборонної промисловості: у Києві презентували спеціалізований журнал про вітчизняну зброю

Ярослава Наумова
13 серпня, 2025 середа
13:49
NAUDI - Національна асоціація українських виробників озброєння

У Києві презентували перший випуск журналу NAUDI — спеціалізованого видання, яке розповідає світу про потенціал української оборонної промисловості. Його мета — розширити співпрацю, відкрити нові ринки, залучити спільні проєкти з іноземними партнерами

Зміст

Про це передає Еспресо.

Видання друкують англійською мовою. Його планують випускати чотири рази на рік. Цільова аудиторія —  від урядовців до потенційних інвесторів. 

Випускає спеціалізований журнал NAUDI - Національна асоціація українських виробників озброєння, яка об’єднує понад сотню приватних компаній. Сьогодні вони виготовляють для української армії майже усе — від дронів до артилерійських систем. 

За словами виконавчого директора NAUDI Сергія Гончарова, у журналі розповідатимуть про найсучасніші, передові розробки, які безпосередньо беруть участь на полі бою і допомагають нашим захисникам та захисницям протистояти збройній агресії.

"Ще у 2023-му чи навіть у 2024-му році питання експорту взагалі не обговорювалося — це була абсолютно закрита тема. Лунали думки: як ми можемо експортувати зброю з України, якщо отримуємо її у вигляді допомоги? Сьогодні ситуація змінюється: потенційний експорт може бути відкритий, а спільне виробництво для України за межами нашої держави вже розглядається як варіант. Хоча для нас, як виробників, пріоритетом залишається виготовлення зброї саме в Україні і для України", — додає Гончаров.

Видання надає можливість розповісти світу про свої досягнення і для невеликих компаній, які досі залишаються невидимими поза межами України. 

"У багатьох випадках українських виробників не розглядають як самостійних. Про багатьох із нас просто не знають. Тому це дуже круто, що ми зможемо представити себе на міжнародному рівні", - вважає Сергій Охотнік, керівник регіонального представництва НАУДІ в Дніпропетровській області. 

Інтерес до українського оборонно-промислового комплексу зростає у всьому світі — від Європи до Азії. Потенційних партнерів приваблює не лише якість, а й бойова перевірка українських розробок.

"Сьогодні всі розуміють, що українці виробляють одні з найкращих дронів у світі. Якщо раніше ми їх шукали за кордоном, то тепер багато хто хоче шукати їх в нас. Ми - фахівці з виробництва артилерії. “Богдани” — одні з кращих машин в Європі та світі, і ми випускаємо їх у таких кількостях, які конкуренти просто не можуть забезпечити. Успішне українське виробництво захоплює. Найголовніше — воно випробуване війною і фронтом. Саме тому інтерес до української оборонної промисловості зростає. І журнал, який презентувала NAUDI, дуже важливий для того, щоб розповідати світу й нашим партнерам про те, що ми робимо", — запевняє народний депутат Микола Княжицький.

Але для розкриття цього потенціалу, за його словами, потрібно позбутися бюрократичних бар’єрів і швидше налагоджувати співпрацю між державою та виробниками.

"Ми розуміємо, що українська держава перебудовується повільніше, ніж український солдат, український офіцер і виробник української оборонної техніки. Хотілося б, щоб зміни відбувалися швидше. Для цього потрібен діалог і такі видання, як те, що сьогодні презентується", - додає Княжицький.

Сьогодні потужності українських підприємств значно перевищують можливості бюджету. Тому NAUDI закликає партнерів напряму фінансувати закупівлі української зброї для ЗСУ: це дешевше за іноземні аналоги.

"Потенціал виробництва — у кілька разів більший за нинішні державні закупівлі. Йдеться про 35-45 мільярдів євро. Нам потрібне фінансування і спільні проєкти. Це - податки, робочі місця, економічна підтримка країни", — додає Сергій Гончаров.

Минулого року підприємства асоціації передали ЗСУ продукції на три мільярди євро. 
 

2025, середа
13 серпня
16:06
Оновлено
Шабунін
ДБР змінило підозру Шабуніну й повідомило про нову підозру його командиру: подробиці
16:00
OPINION
Путін може реально "продати" Трампу лише припинення вогню в Україні
15:54
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль обговорив з міністром оборони Британії Гілі підготовку нового "Рамштайну"
15:48
Ексклюзив
Покращення судочинства в Україні відбувається, - нардеп "СН" Горбенко
15:43
мзс Росії
У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України
15:42
Трамп на даху
"Навіть якби я отримав Москву й Ленінград, сказали б, що я уклав погану угоду": Трамп звинуватив ЗМІ у фейках про зустріч із Путіним
15:37
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують збільшити видатки держбюджету ще на 36,7 млрд грн: на що спрямують кошти
15:28
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:22
евакуація
Зону примусової евакуації з Донеччини розширили: планують вивезти близько 1150 дітей
15:16
Латвія
Латвія з осені хоче заборонити нерегулярні пасажирські перевезення автобусами до Росії та Білорусі
15:11
Оновлено
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц
Зеленський прибув у Берлін, де його зустрів Мерц
15:01
Білорусь військові навчання
Білоруси й росіяни на військових навчаннях відпрацьовуватимуть планування застосування ядерної зброї та "Орешника"
14:52
З Яновичем, Хижняк, Зюбіною та Задніпровським: у Києві завершили зйомки комедії "Батьківські збори"
14:39
Оновлено
Зеленський Трамп
Команда Зеленського намагається вплинути на Трампа перед його зустріччю з Путіним, - Axios
14:21
Дональд Трамп
"Президент миру": Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію
14:01
На Донеччині під час виконання бойового завдання загинули троє поліцейських
14:00
OPINION
План на знищення Карпат. Як колишня нардепка ОПЗЖ у парламенті лобіює норми для свого колишнього соратника-нардепа?
13:48
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп наодинці з Путіним у кімнаті – прямий шлях до катастрофи, а лідери Європи планують розмову з президентом США напередодні. Акценти світових ЗМІ 13 серпня
13:36
Естонія
Через підрив конституційного устрою: Естонія оголосила першого секретаря посольства РФ персоною нон ґрата
13:17
гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер
У фокусі будівництво заводу артилерійських снарядів: Шмигаль провів розмову з керівником Rheinmetall Group Паппергером
13:09
Обласна МСЕК
ДБР скасувало понад 800 рішень МСЕК про інвалідність правоохоронців та держпосадовців
13:08
Через санкції Росія не виконує держоборонзамовлення на авіаційні ракети Х-59, - ГУР
12:58
Оновлено
Лавров
Лавров візьме участь у саміті Трампа і Путіна на Алясці
12:51
Запустили Дія.Картку, яка дозволить отримувати всі державні виплати на одну картку
12:40
Ексклюзив
ЗСУ
"Це напрямок руху ворога, а не території, які вони контролюють": ОСУВ "Дніпро" про просування росіян у напрямку Добропілля
12:35
російський диктатор Володимир Путін
Навколо резиденції Путіна на Валдаї розміщено 12 позицій ППО, - Радіо Свобода
12:32
"Відповідальний і працьовитий актор": у Театрі на Подолі прокоментували звинувачення Темляка у домашньому насильстві
12:05
OPINION
Пастки Аляски
12:03
спека
Буде чи не найкомфортніша температура повітря в Європі: Наталка Діденко розповіла про погоду 14 серпня
11:53
Ексклюзив
Ядерне роззброєнні в Україні у 1990-ті рр.
"В України були опції": дослідниця Буджерин розповіла, чи міг Київ зберегти ядерну зброю після проголошення незалежності
11:36
Оновлено
Українські військові уразили нафтоперекачувальну станцію "Унєча" у Брянській області РФ
11:29
Ексклюзив
Трамп і Путін
Після зустрічі Трампа й Путіна ситуація для України однозначно погіршиться, - експерт Романюк
11:28
Нафтогаз та ЄБРР підписали угоду на 500 млн євро кредиту для закупівель газу
11:27
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський: Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни
10:54
Оновлено
Херсонська область
Окупанти з дрона атакували автівку на Херсонщині: загинули двоє цивільних, поранено поліцейських
10:41
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація біля Добропілля була прогнозованою, - генерал-лейтенант Романенко
10:40
Відключення електроенергії
Українців закликають користуватися потужними електроприладами вдень: ситуація в енергосистемі 13 серпня
10:21
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 13 серпня: скільки коштує євро, долар і злотий
10:18
"Матері світла": як мами загиблих Героїв знаходять сили жити далі
10:16
американський есмінець
У Китаї заявили, що витіснили американський есмінець, який зайшов у спірні територіальні води. У США відреагували
