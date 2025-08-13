Потенціал української оборонної промисловості: у Києві презентували спеціалізований журнал про вітчизняну зброю

Про це передає Еспресо.

Видання друкують англійською мовою. Його планують випускати чотири рази на рік. Цільова аудиторія — від урядовців до потенційних інвесторів.

Випускає спеціалізований журнал NAUDI - Національна асоціація українських виробників озброєння, яка об’єднує понад сотню приватних компаній. Сьогодні вони виготовляють для української армії майже усе — від дронів до артилерійських систем.

За словами виконавчого директора NAUDI Сергія Гончарова, у журналі розповідатимуть про найсучасніші, передові розробки, які безпосередньо беруть участь на полі бою і допомагають нашим захисникам та захисницям протистояти збройній агресії.

"Ще у 2023-му чи навіть у 2024-му році питання експорту взагалі не обговорювалося — це була абсолютно закрита тема. Лунали думки: як ми можемо експортувати зброю з України, якщо отримуємо її у вигляді допомоги? Сьогодні ситуація змінюється: потенційний експорт може бути відкритий, а спільне виробництво для України за межами нашої держави вже розглядається як варіант. Хоча для нас, як виробників, пріоритетом залишається виготовлення зброї саме в Україні і для України", — додає Гончаров.

Видання надає можливість розповісти світу про свої досягнення і для невеликих компаній, які досі залишаються невидимими поза межами України.

"У багатьох випадках українських виробників не розглядають як самостійних. Про багатьох із нас просто не знають. Тому це дуже круто, що ми зможемо представити себе на міжнародному рівні", - вважає Сергій Охотнік, керівник регіонального представництва НАУДІ в Дніпропетровській області.

Інтерес до українського оборонно-промислового комплексу зростає у всьому світі — від Європи до Азії. Потенційних партнерів приваблює не лише якість, а й бойова перевірка українських розробок.

"Сьогодні всі розуміють, що українці виробляють одні з найкращих дронів у світі. Якщо раніше ми їх шукали за кордоном, то тепер багато хто хоче шукати їх в нас. Ми - фахівці з виробництва артилерії. “Богдани” — одні з кращих машин в Європі та світі, і ми випускаємо їх у таких кількостях, які конкуренти просто не можуть забезпечити. Успішне українське виробництво захоплює. Найголовніше — воно випробуване війною і фронтом. Саме тому інтерес до української оборонної промисловості зростає. І журнал, який презентувала NAUDI, дуже важливий для того, щоб розповідати світу й нашим партнерам про те, що ми робимо", — запевняє народний депутат Микола Княжицький.

Але для розкриття цього потенціалу, за його словами, потрібно позбутися бюрократичних бар’єрів і швидше налагоджувати співпрацю між державою та виробниками.

"Ми розуміємо, що українська держава перебудовується повільніше, ніж український солдат, український офіцер і виробник української оборонної техніки. Хотілося б, щоб зміни відбувалися швидше. Для цього потрібен діалог і такі видання, як те, що сьогодні презентується", - додає Княжицький.

Сьогодні потужності українських підприємств значно перевищують можливості бюджету. Тому NAUDI закликає партнерів напряму фінансувати закупівлі української зброї для ЗСУ: це дешевше за іноземні аналоги.

"Потенціал виробництва — у кілька разів більший за нинішні державні закупівлі. Йдеться про 35-45 мільярдів євро. Нам потрібне фінансування і спільні проєкти. Це - податки, робочі місця, економічна підтримка країни", — додає Сергій Гончаров.

Минулого року підприємства асоціації передали ЗСУ продукції на три мільярди євро.

