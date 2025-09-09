Захищає від куль, вибухів і може проїхати 1000 км на одній заправці: що таке бронепікап UAT-TISA, створений на основі бойового досвіду

Що таке UAT-TISA

UAT-TISA – це базова серійна бойова броньована машина, виробництва української компанії "УкрАрмоТех". Вона призначена для транспортування особового складу підрозділів оборони (4 людини, у тому числі 2 члени екіпажу), для виконання тактичних завдань малого ризику, для мобільного реагування та швидкого розгортання мобільних груп. Виробники наголошують, що UAT-TISA створена на основі бойового досвіду.

Defense Express повідомляв, що станом на весну 2025 року Сили оборони України вже отримали першу партію цих бронеавтомобілів. Перша презентація UAT-TISA відбулась в лютому 2025-го, під час виставки IDEX-2025 в Абу-Дабі. Крім того, ці броньовані автівки були представлені на виставці IDEF 2025 в Туреччині. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA ще восени 2024-го. На той момент не були відомі ні технічні характеристики бронемашини, ні навіть виробник.



"UAT-TISA може використовуватись для виконання широкого спектра завдань. Залежно від поставлених завдань машину обладнують додатковими пристроями та обладнанням. Бронеавтомобіль має високі динамічні характеристики, прохідність і плавність ходу. Ємності паливних баків вистачає на подолання понад 1 000 кілометрів на одній заправці", – писали тоді на сайті оборонного відомства.

Зібрали "Тису" на базі покращеного шасі TOYOTA LAND CRUISER LC79 з лебідкою. Ходову частину перебудували, встановивши посилені комплекти відповідних вузлів – передніх пружин, стабілізаторів, ресор, амортизаторів ітд.

"Згідно з конструкторськими рішеннями екіпаж та особовий склад десанту безпечно відокремлені від моторно-трансмісійного відділення та ємностей для пального, а робочі місця спроєктовані з урахуванням збереження життя бійців у разі підриву вибухових пристроїв", – зазначають на сайті компанії-виробника.

фото: ukrarmo.tech

Захист бронемашин UAT-TISA

Автомобіль має 1-й рівень захисту, відповідно до стандарту NATO AEP STANAG 4569. Екіпаж та особовий склад десанту безпечно відокремлені від моторно-трансмісійного відділення та ємностей для пального. Робочі місця спроєктували так, аби зберегти життя бійців при підриві вибухових пристроїв.

"Бронезахист спроєктовано з урахуванням збереження життя під час підриву вибухових пристроїв з тротиловим еквівалентом до 3 кг під колесом та двох протипіхотних гранат типу DM-51 під центром днища. Передбачено протикульовий захист від бронебійно-запалювальних куль з патроном 5,45 або 7,62 мм на відстані 30 м", – пишуть на сайті компанії "УкрАрмоТех".

Також передбачено протиуламковий захист від підриву 155 мм осколково-фугасного снаряда на дистанції від 80 м. Зсередини бронекапсула має протиуламковий підбій з матеріалу, що забезпечує захист від осколків вільного формоутворення масою 1,1 г, які рухаються зі швидкістю 500 м/с. Протикульове скло вікон забезпечує рівень захисту, не нижчий від рівня захисту відповідних проєкцій корпусу броньованого автомобіля.

фото: ukrarmo.tech

Характеристики UAT-TISA

Довжина – 5,5 м,

Ширина – 2,25 м,

Висота – 2,4 м,

Габарити – 5,5 х 2,25 х 2,4 м,

Повна маса з корисним навантаженням – 5,5 т,

Максимальна швидкість по трасі – 130 км/год,

Максимальна швидкість бездоріжжям – 100 км/год,

Розгін до швидкості 60 км/год – 14 сек.,

Гальмівний шлях при швидкості 60 км/год – 14 сек.,

Запас ходу – 1000 км,

Потужність – 132 к.с.,

Глибина броду – 0,7 м,

Кут підйому – 30°,

Кут нахилу – 17°.

інфографіка: nv.ua

Особливості бронемашин UAT-TISA

Виробники наголошують, що створили UAT-TISA на основі бойового досвіду, а самі броньовики можна використовувати у широкому спектрі операцій. Перевагою UAT-TISA в "УкрАрмоТех" називають невелику вагу та оптимальні габарити, "що забезпечують максимальну непомітність дій екіпажу".

Мілітарне видання Defense Express відносить UAT-TISA до умовного класу "бронепікапів", призначених для забезпечення мобільності на полі бою. Видання називає цікавими деякі особливості характеристик та конструкції цієї машини. Так бічні дверцята відкриваються у різні боки, щоб убезпечити бійців від вогню противника при висадці. Конструкція UAT-TISA дозволяє поставити на цю машину кулемет (поворотне кріплення із захисним екраном), засоби РЕБ, засоби супутникової навігації та радіостанції УКХ сигналу. Також є опція з можливим встановленням приладів нічного бачення з виведенням інформації на екран перед водієм, а спеціальні фари дають можливість світломаскування.

Бронемашина обладнана дизельним 6-циліндровим двигуном TOYOTA, об’ємом 4,2 л. і потужністю 132 к.с.. Ємність паливного баку – 90 літрів. Коробка передач механічна, 5-ступенева.

UAT-TISA обладнане кондиціонером, обігрівачем салону, сучасною системою фільтрації та вентиляції.

фото: ukrarmo.tech

Значення бронепікапів на фронті

В одній із доповідей Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) від лютого 2025 року йшлося про те, що активність FPV-дронів створює ситуацію, за якої танки та іншу бронетехніку можна тримати не ближче аніж за 3 кілометри від лінії боєзіткнення. Розвідувальні дрони з обох сторін можуть вести розвідку на глибину до 15 кілометрів від лінії фронту, в деяких випадках – навіть до 40 кілометрів.

фото: ukrarmo.tech

Через це, йдеться в матеріалі Defense Express, логістика в прифронтовій зоні для наших захисників настільки складною, що для доставки припасів або ж ротації наших підрозділів на передовій потрібно проводити окрему операцію із залученням своїх дронів, артилерії та РЕБ, під прикриттям яких транспорт має рухатись вкрай швидко. Перспективна ніша наземних безпілотних систем всіх обсягів доставок перекрити не може, а цивільні позашляховики не мають достатнього рівня захисту, їхня ходова частина і кузов не мають необхідної міцності для активного маневрування. За таких умов, переконані автори видання саме бронепікапи на кшталт UAT-TISA можуть стати розв'язуванням проблеми.

За даними "УкрАрмоТех", вже в 2025 році підрозділи оборони на різних ділянках фронту зможуть отримати сотні автомобілів TISA. Також розробляється модифікація оперативно-технічного автомобіля для потреб ДСНС.

фото: ukrarmo.tech