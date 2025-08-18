Закони Defence City мають працювати не для "обраних", а для сильного ОПК: виробники зброї звернулись до депутатів

Національна асоціація оборонної промисловості України об’єднує понад 90 провідних підприємств оборонно-промислового комплексу України недержавної форми власності, що є виконавцями оборонного замовлення, переважно мають статус критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період і виробляють: міномети та мінометні постріли кількох калібрів, артилерійські постріли калібрів 155-, 122-, 105-мм, засоби РЕБ, БпЛА, автоматизовані системи управління, тепловізійну та іншу оптику, бронетехніку, елементи ракетного озброєння та інше.

У відкритому листі Асоціація звернулась до депутатів з приводу низки законопроєктів Defence City, які були зареєстровані у липні цього року групою народних депутатів за участі представників Міністерства оборони України

"Представники ОПК, як компаній, так і профільних асоціацій, привітали цю ініціативу, оскільки після трьох років повномасштабної війни це вперше народні депутати проявили ініціативу та вирішили по-справжньому підтримати вітчизняний оборонний комплекс, однак розкритикували окремі норми законопроєкту. Запропонована модель включення до реєстру Defence City виглядає як така, що працюватиме в обмеженому режимі та створює ризики включення лише "обраних" підприємств. Частина підприємств ОПК, навіть ефективних та які мають статус критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил України, можуть не потрапити до списку резидентів Defence City і, відповідно, втратити можливість користуватися перевагами режиму", - йдеться у зверненні.

Представники Асоціації висловлюють побоювання, що підприємства, які опиняться поза переліком, змушені будуть працювати у гірших умовах: без податкових стимулів, під більшим тиском, із дорожчим виробництвом та слабшими позиціями на ринку. У підсумку це не сприяє розвитку галузі, а, навпаки, шкодить їй. Закон має працювати не для "обраних" підприємств, а для спільної мети – сильної оборонної галузі України.

"Голова комітету Данило Гетманцев 12 серпня 2025 року повідомив, що комітет підтримав Defence City у другому читанні. Проте, обмеження для підприємств ОПК для вступу залишилися на тому ж рівні, змінилося лише відсоткове співвідношення, тобто проблема не була вирішена, хоча надавались численні рекомендації щодо покращення дії режиму Defence City.

Шановні народні депутати, законопроєкт у вигляді для другого читання - це не для всього ОПК, а для невеликої частини "обраних". Необхідно, щоб усі оборонні підприємства, діяльність яких спрямована на зміцнення обороноздатності та які вже визнані державою стратегічними, мали право користуватися умовами цього правового режиму. Defence City повинен бути не інструментом підтримки окремих підприємств, а механізмом захисту та розвитку всієї галузі ОПК. У нинішньому вигляді закон захищатиме лише окремі підприємства, тоді як інші й надалі перебуватимуть у нерівному становищі, не отримають захисту інформації у реєстрах, не матимуть податкових пільг, не зможуть скористатися перевагами при релокації та продовжать залишатися під ракетними обстрілами без належної підтримки.

З урахуванням викладеного, закликаємо народних депутатів не приймати законопроєкти щодо Defence City у поданій редакції та повернути їх головному комітету на доопрацювання з наступним поданням законопроєкту на повторне друге читання відповідно до пункту 5 частини 1 статті 123 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", - йдеться у зверненні Асоціації.



