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Обрано нову очільницю АРМА

28 червня, 2023 середа
18:41
Економіка АРМА

Конкурс з відбору голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів виграла Олена Дума

Про це інфомрує Transparency International Ukraine.

"Олена Дума виграла конкурс з відбору голови АРМА. За це рішення проголосували 6 із 8-ми членів конкурсної комісії", - йдеться в заяві.

Олена Дума розпочала юридичну кар'єру у 2000 році – працювала в Апараті Верховної Ради України, Комітеті ВРУ з прав людини за сумісництвом до 2006 року.

У 2006 році – склала присягу держслужбовця у Кабінеті Міністрів України. З серпня 2006 по грудень 2007 року працює в державній службі в КМУ радником міністра зв'язків.

З січня 2008 року по червень 2010 року – радник міністра охорони навколишнього природного середовища України, очолювала юридичний департамент. Координувала діяльність Державного комітету земельних ресурсів, член Колегії Держкомзему.

З вересня 2010 року до лютого 2011 року – керівник управління зі зв'язків з ВРУ та координації законотворчої роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Червень 2011 року – помічник-консультант нардепа. З липня до грудня – заступниця директора Виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. До квітня 2015 року – Міністерство юстиції України, Державна реєстраційна служба України. Департамент державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Заступниця директора Департаменту із функціями створення системи державної реєстрації прав та Державного реєстру прав на нерухоме майно за стандартами країн ЄС. Після створення – заступник директора Департаменту з функціями контролю за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно.

По жовтень 2019 року була керівницею служби міністра екології та природних ресурсів, директор Департаменту управління державним майном Мінекології.

З січня 2020 року призначена на посаду директорки Фонду соціального страхування України, яку обіймала до травня 2020 року. 

З лютого по жовтень 2021 року обіймала посаду заступниці очільника Чернігівської обласної державної адміністрації. Керувала п'ятьма напрямками й здійснювала координацію департаментів соціального захисту населення; культури та туризму; сім'ї, молоді та спорту; управління містобудування та архітектури; координувала Службу у справах захисту дітей Чернігівської ОДА, Держпраці, Держгеокадастру та Держархів області.

  • Нагадаємо, 2 листопада 2022 року АРМА оголосило конкурс на посаду голови.
  • 18 січня Агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних злочинів, відмовилось надати перелік арештованих після 24 лютого 2022 року російських активів. 
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