Обрядовий хліб Вінниччини визнали нематеріальною культурною спадщиною України

Про це інформують у Вінницькій обласній військовій адміністрації.

"У кожному селі є господині, які печуть хліб, короваї. Але саме на Вінниччині збереглись унікальні традиції випікання короваїв, паляниць та інших видів хліба", - пише пресслужба.

Повідомляється, що наказом Міністерства культури та інформаційної політики № 525 від 23 грудня 2022 року до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини увійшов елемент "Традиційний обрядовий хліб Вінниччини".

Начальник ОВА Сергій Борзов додав: "Народний музей Хліба теж у нас - в селі Білопілля Козятинського району. Там жива історія українського хліборобського роду, і де нагадують, що у молитві до Бога першим є прохання: "Хліб наш насущний, дай нам сьогодні".

Нагадаємо, що 1 липня на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 25 квітня заявив, що російська армія свідомо цілить в українські пам’ятки, тому що українська культурна спадщина є однією з головних цілей Путіна.

Також станом на 21 листопада російська армія зруйнувала чи пошкодила майже 800 обʼєктів культури в Україні.

30 листопада ЮНЕСКО включило багет до списку нематеріальної спадщини людства, як визнану емблему повсякденного життя французів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb