Обрядовий хліб Вінниччини визнали нематеріальною культурною спадщиною України
Традиційний обрядовий хліб Вінниччини увійшов до переліку нематеріальної культурної спадщини України
Про це інформують у Вінницькій обласній військовій адміністрації.
"У кожному селі є господині, які печуть хліб, короваї. Але саме на Вінниччині збереглись унікальні традиції випікання короваїв, паляниць та інших видів хліба", - пише пресслужба.
Повідомляється, що наказом Міністерства культури та інформаційної політики № 525 від 23 грудня 2022 року до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини увійшов елемент "Традиційний обрядовий хліб Вінниччини".
Начальник ОВА Сергій Борзов додав: "Народний музей Хліба теж у нас - в селі Білопілля Козятинського району. Там жива історія українського хліборобського роду, і де нагадують, що у молитві до Бога першим є прохання: "Хліб наш насущний, дай нам сьогодні".
Нагадаємо, що 1 липня на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 25 квітня заявив, що російська армія свідомо цілить в українські пам’ятки, тому що українська культурна спадщина є однією з головних цілей Путіна.
- Також станом на 21 листопада російська армія зруйнувала чи пошкодила майже 800 обʼєктів культури в Україні.
- 30 листопада ЮНЕСКО включило багет до списку нематеріальної спадщини людства, як визнану емблему повсякденного життя французів.
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