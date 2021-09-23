ОБСЄ зафіксувала на Донбасі майже 200 порушень "тиші" за добу

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Спостерігачі ОБСЄ зафіксувала 196 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 117 порушень режиму припинення вогню, зокрема вісім вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталася в районах навколо Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька) та н. п. Софіївка (непідконтрольна урядові, 40 км на північний схід від Донецька).

У Луганській області спостерігачі зафіксували 79 порушень режиму припинення вогню, зокрема 76 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень сталася в районах на захід від н. п. Весела Гора (непідконтрольний урядові, 16 км на північ від Луганська), на південний захід від н. п. Старий Айдар (підконтрольний урядові, 20 км на північний захід від Луганська) та на південний захід від Станиці Луганської (підконтрольна урядові, 16 км на північний схід від Луганська).

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