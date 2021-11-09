ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО російські реактивні системи залпового вогню
Місія ОБСЄ зафіксувала в окремих районах Донецької та Луганської областей російські реактивні систем залпового вогню "Град-К"
Про це повідомляється у звіті № 256/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 8 листопада 2021 року.
Зазначається, що озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення.
БПЛА малого радіусу дії виявив на полігоні російських збройних формувань поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька) 13 реактивних систем залпового вогню. А саме 11 одиниць БМ-21 "Град" та 2 одиниці – БМ-21 "Град-К".
Додамо, що такі "Гради" знаходиться на озброєнні лише ЗС РФ.
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