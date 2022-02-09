Обшуки в окупованому Криму: російські силовики затримали чотирьох кримських татар, прокуратура відкрила кримінальне провадження

Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.



Одночасно у кількох районах Криму пройшли обшуки в будинках кримських татар, які почалися в районі 4 години ранку.



Так, силовики затримали:

Османова Ансара Ісмаїловича із села Танкове Бахчисарайського району;

Абдулвапова Аметхана Неджиповича із Сімферополя;

Сейтосманова Ернеста Казимовича із села Тилове під Севастополем;

Мустафаєва Марлена Рамісовича з села Біла Скала неподалік Білогірська.

Нагадаємо, 14 грудня 2021 року окупанти незаконно затримали і вивезли в невідомому напрямку 23-річного кримського татарина.