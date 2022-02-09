Обшуки в окупованому Криму: російські силовики затримали чотирьох кримських татар, прокуратура відкрила кримінальне провадження
У середу, 9 лютого, в окупованому Криму силовики обшукали будинки кримських татар і забрали на допит чотирьох чоловіків
Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.
Одночасно у кількох районах Криму пройшли обшуки в будинках кримських татар, які почалися в районі 4 години ранку.
Так, силовики затримали:
- Османова Ансара Ісмаїловича із села Танкове Бахчисарайського району;
- Абдулвапова Аметхана Неджиповича із Сімферополя;
- Сейтосманова Ернеста Казимовича із села Тилове під Севастополем;
- Мустафаєва Марлена Рамісовича з села Біла Скала неподалік Білогірська.
Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що на момент проведення слідчих дій у кількох адвокатів Криму вимкнувся мобільний зв'язок. У координатора "Кримської солідарності" телефон не у доступі для дзвінків.
Прокуратура АР Крим та Севастополя повідомила у Telegram, що відкрила справу за фактом незаконних обшуків в різних районах окупованого Криму.
"Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років", - йдеться у повідомленні.
За результатами незаконних обшуків, окупаційні правоохоронці в невідомому напрямку вивезли 4 кримських татар, у разі підтвердження інформації про їх затримання, діям "силовиків" нададуть відповідну правову оцінку.
- Нагадаємо, 14 грудня 2021 року окупанти незаконно затримали і вивезли в невідомому напрямку 23-річного кримського татарина.
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