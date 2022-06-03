Обстріл Мар’янського на Дніпропетровщині: постраждали жінка та двоє дітей

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"По вечірніх прильотах до Мар'янського: повністю зруйновано кілька приватних будинків, газопровід, системи електропостачання. Пожежа загашена", - зауважив він.

Постраждалі - жінка 35 років, двоє дітей - 5 та 10 років. Легкі поранення. Медична допомога надана.

Вілкул додав, що на ранок із 10-ти населених пунктів Криворізького району, в яких через грозу вибило освітлення, 6 - підключено, по 4 - працюють енергетики.

2 червня окупанти завдали удару зі ствольної артилерії по приватному сектору в селі Мар'янське, там пошкоджено будинки та газопровід.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb