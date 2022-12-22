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Обстріл ресторану у Донецьку. Постраждали шестеро осіб з оточення Рогозіна, з них двоє – загинули

22 грудня, 2022 четвер
20:37
війна з Росією Наслідки обстрілу ресторану, де святкував Рогозін

Внаслідок обстрілу донецького ресторану загинув помічник Рогозіна, а також охоронець "голови уряду ДНР" Віталія Хоценка, постраждали "мер" Горловки та дружини Рогозіна та Хоценка

Як повідомляє База, за попередньою інформацією, під час обстрілу дружини Рогозіна та Хоценка отримали легкі поранення. Усього після атаки постраждали семеро людей. Рогозін припустив, що інформацію про його знаходження хтось злив.

"У цьому готелі ми жили усі останні місяці, і за 8 років противник жодного разу не обстрілював це місце. Хтось злив інформацію, і близько 19:45 сталося кілька високоточних влучень, у тому числі у місце, де ми знаходилися безпосередньо. Били калібром 120 чи 155 мм", - повідомив колишній глава Роскосмосу.

Рогозін розповів, що у нього поранення, металевий уламок розміром 3×4 мм увійшов вище за праву лопатку.

Також він повідомив, що під час обстрілу загинув його помічник офіцер спецназу Михайло Брігієн.

Згодом стало відомо, що у ресторані також перебував "мер" Горлівки Іван Приходько, який отримав контузію.

РІА Новости з посиланням на помічника ексглави Роскосмосу повідомили, що Рогозін та ще двоє постраждалих доставлені з Донецька до військового клінічного шпиталю Ростова-на-Дону.

Депутат держдуми Олексій Журавльов, який у той час перебував у цьому готельному комплексі, розповів ТАСС, як стався обстріл:

"Десь близько восьмої години, коли було кілька гостей, охорона Дмитра Олеговича [Рогозіна], його соратники, я, це сталося. Три прильоти, чітко, рівно в готель".

Він зазначив, що не знає, хто навів обстріл, адже нікого чужого не запрошували:

"Ми проживали у цьому готелі, треба зауважити, не вперше. Спеціально на околиці Донецька, подалі від усіх, щоби жодних проблем не сталося. Бо у Дмитра Олеговича день народження – природно приїжджали люди його вітати. Заборонити це дуже складно. Жодних застіль ніхто не влаштовував, але приїжджали люди, з шостої години, навіть раніше".

Слідчий комітет РФ повідомив, що займеться розслідуванням обставин вчорашнього удару. За даними відомства, він був, ймовірно, завданий високоточними боєприпасами 155-міліметрової самохідної артилерійської установки Caesar.

  • Нагадаємо, вчора, 21 грудня, Дмитро Рогозін і так званий глава уряду ДНР Віталій Хоценко дістали поранення в Донецьку після обстрілу ресторану, де вони святкували уродини ексглави Роскосмосу. Рогозіна поранили в сідниці й голову.
  • У Держприкордонслужбі України відреагували на цю подію. ДПСУ встановила, що ексголову Роскосмосу і колишній віцепремʼєр Росії Рогозін незаконно перетнув український кордон. "Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його "передали" під час святкування ним дня народження небайдужі товариші", – пише пресслужба. ДПСУ закликає росіян не порушувати законодавство нашої країни, бо за це загрожує відповідальністю.

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Донеччина
окуповані території
"ДНР".
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