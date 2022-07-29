Обстріл Росією Кропивницького: 9 госпіталізованих у тяжкому стані, один – у дуже тяжкому, решта – середньої тяжкості
Через вчорашні прильоти двох російських "Калібрів" по Кропивницькому, із 25 госпіталізованих один постраждалий залишається в дуже тяжкому стані, 9 – в тяжкому, решта – середній ступінь тяжкості
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Він відзначив, що стан всіх пацієнтів стабілізований і вони під постійним наглядом медиків.
Також Андрій Райкович додав, що зранку над селом Миронівка Світловодської громади спрацювало ППО.
"Збито крилату ракету. Вона розлетілася уламками по селищу. Працює слідчо-оперативна група. Тип ракети наразі встановлюють", – написав голова Кіровоградської ОВА.
- Нагадаємо, окупанти близько 12:20 28 липня завдали ракетного удару по Кропивницькому
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