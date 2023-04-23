Обстріли Донеччини: зруйновано 9-поверхівку у Вугледарі, 36 будинків пошкоджено
Упродовж доби 22 квітня Донеччина опинилася під ворожими обстрілами: окупанти зруйнували 9-поверхівку у Вугледарі та пошкодили 36 будинків. Відомо про 4 поранених людей
Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За добу 22 квітня Росія завдала 2 авіаудари по Вугледару, унаслідок чого зруйновано 9-поверхівку, також пошкоджено приватний будинок в Богоявленці.
"Під вогнем Мар'їнка та околиці Курахового, поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці. На Горлівському напрямку відомо про 20 пошкоджених приватних будинків у Бахмуті та 15 — у Торецькій громаді. Під обстрілами — околиці Соледарської та Часовоярської громад", — повідомили в адміністрації.
Усього за добу через російську збройну агресію четверо людей дістали поранення.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що упродовж попередньої доби російська армія завдала по Україні 8 ракетних та 37 авіаударів, а ЗСУ на трьох напрямках відбили 58 ворожих атак.
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