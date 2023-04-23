Обстріли Донеччини: зруйновано 9-поверхівку у Вугледарі, 36 будинків пошкоджено

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу 22 квітня Росія завдала 2 авіаудари по Вугледару, унаслідок чого зруйновано 9-поверхівку, також пошкоджено приватний будинок в Богоявленці.

"Під вогнем Мар'їнка та околиці Курахового, поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці. На Горлівському напрямку відомо про 20 пошкоджених приватних будинків у Бахмуті та 15 — у Торецькій громаді. Під обстрілами — околиці Соледарської та Часовоярської громад", — повідомили в адміністрації.

Усього за добу через російську збройну агресію четверо людей дістали поранення.