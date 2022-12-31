Обстріли Нікопольщини: упродовж ночі під вогнем окупантів опинилися 2 громади
У ніч на 31 грудня війська РФ обстрілювали Дніпропетровщину: окупанти гатили з артилерії по Мирівській та Марганецькій громадах Нікопольського району
Про це поінформував Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
"Передноворічна ніч була неспокійною на Нікопольщині", - написав Валентин Резніченко.
Він зазначив, що в ніч на 31 грудня росіяни тричі завдавали вогневого ураження з важкої артилерії, під атакою опинилися Мирівська та Марганецька громади.
Голова ОВА додав, що на громади скерували близько двох десятків снарядів. Однак, за його даними, люди не постраждали.
- Нагадаємо, Генеральний штаб звітував, що упродовж 30 грудня окупанти завдали 5 ракетних та 29 авіаційних ударів, також здійснили 80 обстрілів з РСЗВ.
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