Обстріли Нікопольщини: упродовж ночі під вогнем окупантів опинилися 2 громади

Про це поінформував Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

"Передноворічна ніч була неспокійною на Нікопольщині", - написав Валентин Резніченко.

Він зазначив, що в ніч на 31 грудня росіяни тричі завдавали вогневого ураження з важкої артилерії, під атакою опинилися Мирівська та Марганецька громади.

Голова ОВА додав, що на громади скерували близько двох десятків снарядів. Однак, за його даними, люди не постраждали.

Нагадаємо, Генеральний штаб звітував, що упродовж 30 грудня окупанти завдали 5 ракетних та 29 авіаційних ударів, також здійснили 80 обстрілів з РСЗВ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb