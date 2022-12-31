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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Упродовж доби росіяни завдали 26 авіаударів по цивільній інфраструктурі, також застосовано 10 БПЛА "Шахед", - Генштаб

Упродовж доби росіяни завдали 26 авіаударів по цивільній інфраструктурі, також застосовано 10 БПЛА "Шахед", - Генштаб

31 грудня, 2022 субота
07:20
війна з Росією окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Білгород-Дністровському

За добу 30 грудня військові РФ завдали 5 ракетних та 29 авіаційних ударів, 26 авіаударів прийшлися на цивільну інфраструктуру

Про це поінформували в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що упродовж 30 грудня окупанти завдали 5 ракетних та 29 авіаційних ударів, також здійснили 80 обстрілів з РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 29 авіаційних ударів. Прикметно, що 26 авіаударів були здійснені по цивільній інфраструктурі. Також росіяни 80 разів гатили з реактивних систем залпового вогню, під ураженням опинилися мирні населені пункти.

Окупанти запустили на територію України 10 БПЛА "Шахед-136", усі вони були ліквідовані Силами оборони.

Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах концентрації військ РФ

Авіація Сил оборони 10 разів поцілила по районах зосередження росіян, також тричі уражено ворожі позиції зенітно-ракетних комплексів. 

Захисники ракетних військ та артилерії уразили пункт управління військових РФ, 7 районів зосередження особового складу й військової техніки, 5 складів з боєприпасами та 2 радіолокаційні станції.

Генштаб підтвердив вогневе ураження окупантів на Херсонщині та Запоріжжі

"Так, в районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області, ліквідовано близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється. Окрім того, поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів", - зазначила пресслужба.

Також Генштаб повідомив, що в тимчасово окупованому Криму у військових комісаріатах складають списки осіб для їхньої мобілізації в січні 2023 року.

Ситуація за напрямками

У Генеральному штабі ЗСУ стверджують, що небезпека авіаційних та ракетних ударів по всій території України зберігається.

Окупанти надалі ведуть наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках та намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському й Авдіївському.

Однак експерти не виявили ознак формування наступальних угрупувань на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках.

30 грудня ЗСУ відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Білогорівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Орликівка, Семенівка, Залізний Міст, Буда-Вороб’ївська Чернігівської області; Ходине, Атинське, Запсілля, Велика Рибиця, Покровка, Рясне, Попівка на Сумщині, а також Глибоке, Мороховець, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне, Вільхуватка, Чугунівка і Зарубинка Харківської області.

На Куп’янському напрямку під обстрілами були райони міст і сіл Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Курилівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку під російським вогнем опинилися Площанка, Невське і Діброва Луганської області, а також Червонопопівка, Ямполівка і Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Ягідне, Бахмут, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Дружба, Залізне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під атакою опинилися Веселе, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву, Велику Новосілку і Времівку Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворожий вогонь зафіксовано в районах населених пунктів Темирівка, Полтавка, Гуляйполе, Дорожнянка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське і Степногірськ на Запоріжжі та Нікополь і Приміське Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки, Наддніпрянського, Антонівки та Херсона.

  • Нагадаємо, у ГУР заявили, що Росія зіткнулася з дефіцитом ракет: запаси високоточного озброєння в більшості втрачені, для атак по Україні окупанти використовують зброю, виготовлену нещодавно

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військові
Луганщина
Херсон
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Бахмут
Військові новини
втрати окупантів
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