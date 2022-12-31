Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"РФ відчуває дефіцит, але все одно намагається удавати, ніби має багато запасів. Якщо говоримо про можливість виробляти й поповнювати ці запаси - то вони не відповідають потребам на фронті", - зазначив представник ГУР МО.

Андрій Юсов надав пояснення: росіяни виготовляють "калібри" та одразу ж після цього використовують їх для атак по українській енергетиці. Так вони підтримують психологічну операцію, яка має переконати оточення в наявності у РФ великих запасів високоточного озброєння.

"Але вони не зможуть завдавати масовані удари в такому темпі. Всі ракети відразу з конвеєра йдуть на фронт. А стратегічні запаси закінчуються, ці запаси становлять вже менше 30% від загальної кількості", - резюмував він.

Нагадаємо, 6 грудня начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія після кількох наступних масованих ракетних обстрілів України вичерпає запаси високоточної зброї.

29 грудня представник ГУР МО також поінформував, що попередні домовленості щодо постачання іранських балістичних ракет для Росії є, однак в Ірані не всі хочуть допомагати Путіну.

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