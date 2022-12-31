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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Можливості росіян виготовляти нові ракети не відповідають їхнім потребам на фронті, - ГУР

Можливості росіян виготовляти нові ракети не відповідають їхнім потребам на фронті, - ГУР

31 грудня, 2022 субота
06:20
війна з Росією Андрій Юсов

Росія зіткнулася з дефіцитом ракет: запаси високоточного озброєння в більшості втрачені, для атак по Україні окупанти використовують зброю, виготовлену нещодавно

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"РФ відчуває дефіцит, але все одно намагається удавати, ніби має багато запасів. Якщо говоримо про можливість виробляти й поповнювати ці запаси - то вони не відповідають потребам на фронті", - зазначив представник ГУР МО.

Андрій Юсов надав пояснення: росіяни виготовляють "калібри" та одразу ж після цього використовують їх для атак по українській енергетиці. Так вони підтримують психологічну операцію, яка має переконати оточення в наявності у РФ великих запасів високоточного озброєння.

"Але вони не зможуть завдавати масовані удари в такому темпі. Всі ракети відразу з конвеєра йдуть на фронт. А стратегічні запаси закінчуються, ці запаси становлять вже менше 30% від загальної кількості", - резюмував він.

  • Нагадаємо, 6 грудня начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія після кількох наступних масованих ракетних обстрілів України вичерпає запаси високоточної зброї.
  • 29 грудня представник ГУР МО також поінформував, що попередні домовленості щодо постачання іранських балістичних ракет для Росії є, однак в Ірані не всі хочуть допомагати Путіну.

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Україна
Росія
зброя
окупанти
ракетний удар
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