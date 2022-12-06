Про це Буданов розповів у етері національного телемарафону.

"Запаси високоточного озброєння у РФ вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Російської Федерації", - сказав Буданов.

Він додав, що росіянам не вдасться суттєво поновити запаси, оскільки виробництво нового озброєння обмежується кількома типами високоточних ракет.

"Якщо казати про конкретні цифри та обсяги - нещодавно міністр оборони оприлюднив цю інформацію. Реально в них залишилось ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль. Як ми бачимо, впевнено до цього вони йдуть. Виробництво нових досить обмежене і виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння", - розповів Буданов.

28 листопада міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив дані про кількість ракет, які залишилися в Росії.

5 грудня Росія вкотре масовано обстріляла територію України. Кілька ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури.

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