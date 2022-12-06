У РФ залишилось ракет на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль, - Буданов
Начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія після кількох наступних масованих ракетних обстрілів України вичерпає запаси високоточної зброї
Про це Буданов розповів у етері національного телемарафону.
"Запаси високоточного озброєння у РФ вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Російської Федерації", - сказав Буданов.
Він додав, що росіянам не вдасться суттєво поновити запаси, оскільки виробництво нового озброєння обмежується кількома типами високоточних ракет.
"Якщо казати про конкретні цифри та обсяги - нещодавно міністр оборони оприлюднив цю інформацію. Реально в них залишилось ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль. Як ми бачимо, впевнено до цього вони йдуть. Виробництво нових досить обмежене і виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння", - розповів Буданов.
- 28 листопада міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив дані про кількість ракет, які залишилися в Росії.
- 5 грудня Росія вкотре масовано обстріляла територію України. Кілька ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.94
- Актуальне
- Важливе