Обстріли Сумщини: за день в регіоні зафіксовано 36 прильотів
За день, 25 лютого, на території Сумської області зафіксовано 36 прильотів внаслідок російських обстрілів
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли 3 територіальних громад Сумської області: Шалигинську, Білопільську та Свеську.
Об 11:40 росіяни били з артилерії по Шалигинській громаді. Близько 12:00 терористи використали міномети - 10 прильотів.
Білопільська громада: по обіді росіяни обстріляли з мінометів три населені пункти -14 мін ворог скинув на територію громади.
По Свеській громаді також відбувся мінометний обстріл. З 12:48 відомо про 4 прильоти.
В усіх випадках обійшлось без жертв та руйнувань. Було зафіксовано 36 прильотів, з яких 28 - з мінометів, 8 − з артилерії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.24
Купівля 39.24Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.09Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе