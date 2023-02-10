Обстріли Сумщини: зафіксували понад 100 прильотів за день, пошкоджено приватні будинки
За день 10 лютого російські терористи завдали більш ніж 100 ударів по території Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли 7 територіальних громад: Середино-Будську, Білопільську, Великописарівську, Есманську, Зноб-Новгородську, Глухівську та Шалигинську.
Середино-Будську громаду зранку росіяни обстріляли з мінометів. Спочатку 3 прильоти, а потім ще 2. По Зноб-Новгородській громаді здійснено обстріл зі стрілецької зброї: 40 одиночних пострілів, а потім ще 120.
"Білопільська громада: відбувся мінометний обстріл − 4 прильоти, в іншому напрямку − ще 20 прильотів. Також по околиці одного із сіл Білопільської громади здійснено мінометний обстріл − 25 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки", - пишуть в ОВА.
Есманську громаду терористи обстріляли зі ствольної артилерії − 7 прильотів. Пошкоджено приватну будівлю домогосподарства: фасад, дах та шибки. Вибито вікна двох сусідніх будинків.
"Великописарівська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою ВОГ (1 "прихід"). Глухівська громада: ворог бив з мінометів − 10 прильотів. Шалигинська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади", - йдеться у звіті.
Загалом зафіксовано більше ніж 100 прильотів. Про жертви у Сумській ОВА не повідомляли.
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