Обстріли Сумщини: зафіксували понад 100 прильотів за день, пошкоджено приватні будинки

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Росіяни обстріляли 7 територіальних громад: Середино-Будську, Білопільську, Великописарівську, Есманську, Зноб-Новгородську, Глухівську та Шалигинську.

Середино-Будську громаду зранку росіяни обстріляли з мінометів. Спочатку 3 прильоти, а потім ще 2. По Зноб-Новгородській громаді здійснено обстріл зі стрілецької зброї: 40 одиночних пострілів, а потім ще 120.

"Білопільська громада: відбувся мінометний обстріл − 4 прильоти, в іншому напрямку − ще 20 прильотів. Також по околиці одного із сіл Білопільської громади здійснено мінометний обстріл − 25 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки", - пишуть в ОВА.

Есманську громаду терористи обстріляли зі ствольної артилерії − 7 прильотів. Пошкоджено приватну будівлю домогосподарства: фасад, дах та шибки. Вибито вікна двох сусідніх будинків.

"Великописарівська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою ВОГ (1 "прихід"). Глухівська громада: ворог бив з мінометів − 10 прильотів. Шалигинська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади", - йдеться у звіті.

Загалом зафіксовано більше ніж 100 прильотів. Про жертви у Сумській ОВА не повідомляли.