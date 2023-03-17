Про це Данілов сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

На його думку, мета Путіна – спровокувати світовий голод і чергову хвилю міграції.

"Путін має велике бажання, щоби найближчі рік, два, три з’явилося таке явище, як голод. І те, що ми вже не зможемо постачати стільки продуктів харчування, скільки ми постачали до цього як країна, яка годувала величезну кількість населення у світі, Путін буде цим користуватися. І майте на увазі, рік, два, три – ці так звані голодні мігранти мають десь з’явитися. Це один із планів Путіна", - сказав Данілов.

Він підкреслив, що з огляду на це важливо закінчити війну якомога швидше.

"Чому я й кажу, що з ним треба закінчувати якомога швидше. Тому що це речі, які є абсолютно зрозумілими. Вони є на столі. Але про них ніхто не каже", - зазначив секретар РНБО.

"Це питання світового голоду, який Путін програмує, якщо зараз не поставити крапку у цьому питанні. І чому світ не хоче цього зрозуміти, мені важко сказати", - додав він.