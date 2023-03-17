"Очевидні речі, але про це ніхто не каже": Данілов розкрив один із глобальних планів Путіна
Секретар РНБО Олексій Данілов уважає, що президент РФ Володимир Путін планує скористатися тим, що Україна має обмежені можливості експорту агропродукції
Про це Данілов сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
На його думку, мета Путіна – спровокувати світовий голод і чергову хвилю міграції.
"Путін має велике бажання, щоби найближчі рік, два, три з’явилося таке явище, як голод. І те, що ми вже не зможемо постачати стільки продуктів харчування, скільки ми постачали до цього як країна, яка годувала величезну кількість населення у світі, Путін буде цим користуватися. І майте на увазі, рік, два, три – ці так звані голодні мігранти мають десь з’явитися. Це один із планів Путіна", - сказав Данілов.
Він підкреслив, що з огляду на це важливо закінчити війну якомога швидше.
"Чому я й кажу, що з ним треба закінчувати якомога швидше. Тому що це речі, які є абсолютно зрозумілими. Вони є на столі. Але про них ніхто не каже", - зазначив секретар РНБО.
"Це питання світового голоду, який Путін програмує, якщо зараз не поставити крапку у цьому питанні. І чому світ не хоче цього зрозуміти, мені важко сказати", - додав він.
- У МЗС РФ пропонують продовжити "зернову угоду" на 60 днів замість 120. При цьому окупанти гальмують проходження суден зі збіжжям через Босфор, через що великі обсяги агропродукції до країн Азії та Африки недоекспортовуються.
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