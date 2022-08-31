Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні був дуже напружений день. Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Були всі відповідні керівники: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов та інші. Думаю, що очевидно, які питання ми розглядали. Військові доповіли про ситуацію на передовій, про розвиток ситуації. Дуже важкими залишаються бої на Донбасі – гарячі точки регіону не змінилися. Наші хлопці міцно тримають позиції. Дякую кожному воїну за стійкість!", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Президент також подякував жителям окупованих територій, які допомагають українській розвідці.

"Озвучувати зараз деталі не буду. Скажу лише одне: хочу подякувати від імені нашої розвідки всім тим нашим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні нашої держави, а особливо в Криму. Розвідники вдячні за надану інформацію і відпрацюють її по максимуму. Хай вороги не забувають, на чиєму півострові вони перебувають. Тимчасово перебувають", - йдеться у відео.

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