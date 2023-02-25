"Очікуємо від ЄС санкцій проти "Росатому" та збільшення тиску на банки": Зеленський прокоментував 10-й санкційний пакет
Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз до санкцій проти "Росатому" та збільшення тиску на російські банки
Про це він написав у twitter 25 лютого.
"10-й пакет санкцій ЄС спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди й фінансової системи. Тиск на російського агресора має посилюватися: очікуємо рішучих кроків проти "Росатома" та атомної промисловості РФ, збільшення тиску на військових і банки", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 21 лютого ЄС продовжив до 2024 року дію санкцій проти РФ за визнання "незалежності" окупованих територій України.
- Країни Європейського Союзу пізно ввечері в п'ятницю, 24 лютого, погодили десятий пакет санкцій проти Росії, який символічно ухвалили рівно через рік із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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