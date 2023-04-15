Очікуємо від наступного "Рамштайну" гарних новин щодо авіації, - Ігнат
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що на наступній зустрічі Контактної групи з оборони України в Рамштайні Україна очікує гарних новин про літаки
Про це речник заявив в етері телемарафону.
"Очікуємо від наступного Рамштайну гарних новин все ж таки про літаки. Нам потрібне рішення для того, щоб ми вже робили певні кроки з навчання пілотів, техніків, офіцерів бойового управління. Буде рішення, тоді будемо відлік місяців, коли станеться сама передача і постановка на озброєння літаків F-16", - наголосив Юрій Ігнат.
Зокрема речник повторив тезу, що для перемоги Україні потрібні західні винищувачі F-16.
"Коли лінія фронту насичена засобами противника, коли російська авіація на три голови переважає по технологіях і в п’ять-шість разів за кількістю, ці літаки не можуть вплинути на перебіг подій, на які всі очікують, це й контрнаступ і так далі", - зазначив він.
- Нагадаємо, головний редактор видання Defense Express Олег Катков заявив, що Данія, Нідерланди, Бельгія та Португалія могли б заснувати авіаційну коаліцію та почати передачу Україні винищувачів F-16.
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