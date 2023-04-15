Очікуємо від наступного "Рамштайну" гарних новин щодо авіації, - Ігнат

Про це речник заявив в етері телемарафону.

"Очікуємо від наступного Рамштайну гарних новин все ж таки про літаки. Нам потрібне рішення для того, щоб ми вже робили певні кроки з навчання пілотів, техніків, офіцерів бойового управління. Буде рішення, тоді будемо відлік місяців, коли станеться сама передача і постановка на озброєння літаків F-16", - наголосив Юрій Ігнат.

Зокрема речник повторив тезу, що для перемоги Україні потрібні західні винищувачі F-16.

"Коли лінія фронту насичена засобами противника, коли російська авіація на три голови переважає по технологіях і в п’ять-шість разів за кількістю, ці літаки не можуть вплинути на перебіг подій, на які всі очікують, це й контрнаступ і так далі", - зазначив він.