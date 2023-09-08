"Очікую до кінця року до 37 грн за долар": економіст Порох спрогнозував рівень інфляції
Економіст Ігор Порох спрогнозував рівень інфляції зазначивши, що курс гривні буде покращуватися й до кінця року можна очікувати навіть до 37 грн за долар
Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".
"Очікується, що курс гривні буде покращуватися і я очікую до кінця року навіть до 37 грн за долар. У нас було, скажемо так, невеличке просідання через те, що інфляція минулого року була на рівні 23-25%. Зараз практикуючи інфляцію - у нас близько 11% і вона буде покращуватися, до кінця року може сягати менше за 10% й це дозволить стабілізувати ситуацію, яка склалася у нас сьогодні", - зазначив він.
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Окрім цього, Порох додав, що було ще кілька факторів, через які курс гривні трішки погіршувався у діапазон 38,2 й вище.
"Це було спричинено тим, що на минулому тижні було закрити близько 400 обмінних пунктів через те, що вони не слідкували за ліцензіями й це був такий стрибок, але наразі вже ситуація вирівнялася", - додав економіст.
- Національний банк України 21 липня 2022 року встановив новий офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,56 грн за долар. Отже, він зріс на 25% від 24 лютого, коли його було зафіксовано у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.
- 29 липня Національний банк України ухвалив постанову про посилення вимог до низки небанківських установ з метою мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни. Цим рішенням НБУ заборонив обмінникам показувати курс валют на вуличних табло.
- Національний банк України з 21 жовтня дозволив купувати американські долари за офіційним курсом без обмежень, але з подальшим їх розміщенням на депозит у банку від 6 місяців.
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