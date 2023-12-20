Очільник Київміськбуду подав у відставку

Про це він написав у фейсбуці.

"Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності Київміськбуду. Вважаю це остаточною крапкою над "i", яка знімає будь-які питання щодо правомірності діяльності менеджменту та ситуації в компанії в цілому. Щоб уникнути маніпуляцій і пересудів, я прийняв рішення піти з посади голови правління - президента Київміськбуду, якій я присвятив значну частину свого життя", - написав він.

За словами Кушніра, за 12 років керівництва було побудовано майже 4 млн кв.м нерухомості. На сьогодні будівельний заділ компанії становить 2,2 млн кв. м. Місту безкоштовно передано інженерних мереж на майже 600 млн грн. Виплачено дивідендів майже 210 млн грн. Сплачено податків місту майже 330 млн грн.