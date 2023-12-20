Очільник Київміськбуду подав у відставку
Голова холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір заявив, що йде з посади після 12 років роботи президентом
Про це він написав у фейсбуці.
"Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності Київміськбуду. Вважаю це остаточною крапкою над "i", яка знімає будь-які питання щодо правомірності діяльності менеджменту та ситуації в компанії в цілому. Щоб уникнути маніпуляцій і пересудів, я прийняв рішення піти з посади голови правління - президента Київміськбуду, якій я присвятив значну частину свого життя", - написав він.
За словами Кушніра, за 12 років керівництва було побудовано майже 4 млн кв.м нерухомості. На сьогодні будівельний заділ компанії становить 2,2 млн кв. м. Місту безкоштовно передано інженерних мереж на майже 600 млн грн. Виплачено дивідендів майже 210 млн грн. Сплачено податків місту майже 330 млн грн.
- У липні наглядова рада та правління ПрАТ "Київміськбуд" ухвалила рішення по початок проведення аудиту діяльності компанії "Київміськбуд". На цей час керівника Ігоря Кушніра відсторонили від виконання обов'язків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.34 Купівля 37.34Продаж 37.86
- EUR Купівля 40.6Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе