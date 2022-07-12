Очільник МЗС Латвії назвав головну мету Путіна у війні проти України
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що головною метою російського диктатора Володимира Путіна у війні з Україною є відновлення імперії
Про це повідомляє TCH.
За словами Рінкевичса, головною метою Путіна є відновлення російської імперії, а про вплив війни в Україні на майбутні вибори він не думає, оскільки їх у РФ фактично не існує.
"Я не думаю, що він думає про вибори 2024 року. Я вважаю, що він просто хоче мати імперію. І ми розуміємо, що без України, без знищення України, це неможливо. Але я справді вірю, що ніякої виборчої кампанії не буде. Це буде просто справжній цирк як для російської, так і закордонної публіки", - сказав Рінкевичс.
Він пояснив, що вибори у РФ перетворилися на церемонію, яка покликана переконати більшість росіян, що президент, дума та всі інші обрані.
"Тому справа не у виборах. Це про збереження влади. І я думаю, що зараз Путін більше залежить від свого внутрішнього оточення: силовиків, міністерства оборони, а не від того, що думають люди в Санкт-Петербурзі чи Владивостоці. Я вважаю, що справжній електорат – це ті люди, які сидять у кремлі, а не ті, які збираються брати участь у виборах", - переконаний Рінкевичс.
- 16 червня Едгарс Рінкевичс заявив, що міжнародна спільнота не повинна тиснути на Україну, щоб вона пішла на поступки для припинення війни.
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