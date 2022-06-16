Європейські лідери не повинні підштовхувати Україну до поступок, - міністр закордонних справ Латвії

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

Хоча Рінкевичс не назвав імен європейських лідерів, які, за його словами, "бояться" роздратувати Путіна, він сказав CNN, що має на увазі "тих, хто час від часу добре відомий та відкрито кажуть, що вони не хочуть бачити, що він (Путін) принижений". Ймовірна мова йшла про президента Франції Емманюеля Макрона, який на початку червня сказав: "Ми не повинні принижувати Росію, щоб у день, коли припиняться бойові дії, ми могли побудувати вихідний пандус дипломатичними засобами".

Глава МЗС Латвії сказав, що такий підхід "не раціональний". Він додав, що "ментальність у багатьох столицях потрібно змінити". Рінкевичс також зазначив, що дипломатичні контакти світових лідерів з Путіним у спробах змусити його припинити війну не дали результатів. Він вважає, що росіян "можуть зупинити лише українці, тільки вони воюють".

Він похвалив Сполучені Штати за військову підтримку України та сказав, що європейські союзники повинні нарощувати своє промислове виробництво. "Тепер це нам потрібно для власної оборони, нам потрібно озброїти Україну".

Рінкевичс сказав CNN, що "ніхто не повинен підштовхувати Україну до поступок Росії" - поступок, як-от передача території Москві, щоб зупинити війну. Це може спрацювати на деякий час, але міністр закордонних справ поставив під сумнів, що це стане постійним стримуванням майбутньої російської агресії.

"Давайте більше не повторюватимемо цієї помилки. Росія не веде цю війну за розширення НАТО чи утримання України від НАТО чи ЄС. Мова йде про знищення України, отримання землі, відновлення імперії", – сказав він.

Щоб запобігти майбутній військовій агресії з боку Москви, Рінкевичс сказав, що "Росія має бути в ситуації, коли її військова та економічна машина перебуває в такому стані, щоб вона не змогла розпочати жодну військову наступальну операцію", і хоча він не бачить, що санкції припинять нинішню війну, вони могли б допомогти стримати майбутню.

12 червня міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс побажав окупантам у день Росії зазнати поразки у війні проти України.

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