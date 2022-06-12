У МЗС Латвії на день Росії побажали окупантам поразки у війні з Україною
Міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс побажав окупантам у день Росії зазнати поразки у війні проти України
Про це Рінкевичс написав у twitter.
"Сьогодні РФ відзначає день Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави", - написав Рінкевичс.
- 22 квітня Едгарс Рінчкевичс закликав ЄС запровадити ембарго на російські нафту та газ і зламати путінську військову машину.
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