Про це Рінкевичс написав у twitter.

"Сьогодні РФ відзначає день Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави", - написав Рінкевичс.

22 квітня Едгарс Рінчкевичс закликав ЄС запровадити ембарго на російські нафту та газ і зламати путінську військову машину.

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