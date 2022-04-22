Це не зупинить війну, але зламає військову машину РФ, - очільник МЗС Латвії Рінкевичс про ембарго на нафту й газ
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Євросоюз підтримати ембарго нафти та газу з Росії
Про це він написав у Twitter.
"Санкції щодо російського газу та нафти не зупинять російську агресію в Україні моментально, проте це зламає російську військову машину та її економіку, Європа не буде фінансувати Росію, дозволяючи таким чином вбивати невинних українців. Ми повинні швидко прийняти рішення про наступний транш санкцій", - зазначив Рінкевичс.
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