Це не зупинить війну, але зламає військову машину РФ, - очільник МЗС Латвії Рінкевичс про ембарго на нафту й газ

Про це він написав у Twitter.



"Санкції щодо російського газу та нафти не зупинять російську агресію в Україні моментально, проте це зламає російську військову машину та її економіку, Європа не буде фінансувати Росію, дозволяючи таким чином вбивати невинних українців. Ми повинні швидко прийняти рішення про наступний транш санкцій", - зазначив Рінкевичс.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb