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Очільник МЗС Литви запропонував питати в росіян на кордоні з ЄС, чий Крим

24 серпня, 2022 середа
07:41
війна з Росією Габріелюс Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країнам ЄС варто запровадити правила щодо відмови у в'їзді потенціально небезпечним туристам із Росії

Про це повідомляє литовське видання LRT.

"Прикордонник має право запитати, чи підтримуєте ви війну в Україні, чий Крим. Якщо особа, яка перетинає кордон Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, скаже, що Крим, на її думку, не є окупованим, можна припустити, що пропуск цієї особи не відповідає інтересам національної безпеки", - сказав Ландсбергіс.

На думку очільника литовської дипломатії, регіональне рішення, яке охопило б усі країни ЄС на кордоні з Росією, могло би бути подібним до того, що вже застосовує в односторонньому порядку Естонія.

"Я думаю, що це було б схоже на те, про що сьогодні говорить Естонія, - щоб певні групи осіб, чий допуск був би сумнівним в інтересах нашої національної безпеки, не були пропущені", - сказав Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Литви зазначив, що країнам ЄС варто запровадити обмеження для туристів із РФ на регіональному рівні, якщо Євросоюз не погодиться на заборону віз для росіян.

"Насамперед ми шукаємо європейське рішення, яке було би найбільш стійким і юридично правильним. Якщо такого не буде знайдено, ми не виключаємо можливості пошуку регіонального рішення, яке б включало країни Балтії, Польщу та, можливо, Фінляндію", - сказав Ландсбергіс.

Політик зазначив, що на тлі визнання Литвою Росії державою, яка здійснює геноцид і підтримує тероризм, громадяни РФ, які їдуть до Євросоюзу з туристичними цілями, не повинні перетинати кордони ЄС.

Ландсбергіс також додав, що після припинення авіасполучення зі столицями європейських держав основними маршрутами для росіян і білорусів на шляху до Європи є Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та Польща.

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