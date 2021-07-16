Очільник МЗС Польщі назвав війну Росії з Україною "найбільшим викликом в Європі"
Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау заявив, що війна РФ з Україною - один із найекстремальніших викликів безпеці Європи
Про це повідомляє Польське радіо.
У 2022 році Польща буде головувати в ОБСЄ. Рау зазначив, що Польща прагнутиме до прогресу в мирному вирішенні конфліктів. Саме таким є конфлікт в Україні.
"Цей конфлікт призвів до загибелі понад 13 тис. осіб. Польща повністю підтримуватиме всі дипломатичні зусилля, спрямовані на мирне вирішення конфлікт відповідно до Мінських домовленостей та із повагою до її суверенітету, цілісності", - заявив Рау.
Він наголосив, що Польща цінує роботу СММ ОБСЄ в Україні.
"Ми докладемо всіх зусиль для врегулювання конфлікту в Грузії. Ми пропонуємо свою підтримку для врегулювання ситуації в Придністров'ї", – заявив міністр.
Рау відзначив виклик у сфері кібербезпеки.
"Під час свого головування ми хочемо надати цій темі належної уваги й зосередитися на забезпеченні кіберстійкості", - підкреслив очільник МЗС.
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