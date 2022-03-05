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Головна війна з Росією Очільник МЗС Польщі закликав РФ припинити обстріли в Україні на час переговорів

Очільник МЗС Польщі закликав РФ припинити обстріли в Україні на час переговорів

5 березня, 2022 субота
16:29
війна з Росією Прапор Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау закликав припинити обстріли та бомбардування з боку РФ на території України під час проведення переговорів

Про це він сказав під час спільного брифінгу з Держсекретарем США.

"Російська агресія проти України створила гуманітарну катастрофу небачених масштабів. Пріоритет для нас - організувати ефективну допомогу для сотень тисяч мирних жителів та мільйонів біженців", - заявив міністр.

За його словами, необхідно зробити все можливе, аби евакуювати мирних жителів українських міст, які перебувають в облозі. Польща прийняла вже приблизно 700 тис. біженців і продовжуватиме це робити.

"Атака на Україну вже змінила Європу та трансформувала її сприйняття безпеки. Польща вирішала негайно збільшити військові витрати бюджету до 3% від загального ВВП з початку наступного року",- сказав Рау.

  • Нагадаємо, 2 березня Польща закликала ЄС відмовитися від вугілля з Росії.

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