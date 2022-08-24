Очільник МЗС Португалії Жуан Кравіньйо прибув з візитом у Київ
Міністр закордонних справ Португалії приїхав сьогодні, 24 серпня, з візитом у столицю України
Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо у твіттері.
"Маю честь бути в Києві в цей день, коли відзначають 31-у річницю Незалежності України, яку хотіла і не змогла знищити Росія. Я приношу послання солідарності, політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки Португалії Україні", - пише Кравіньйо.
- У вівторок, 23 серпня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до столиці України.
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