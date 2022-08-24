Очільник МЗС Португалії Жуан Кравіньйо прибув з візитом у Київ

Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо у твіттері.

"Маю честь бути в Києві в цей день, коли відзначають 31-у річницю Незалежності України, яку хотіла і не змогла знищити Росія. Я приношу послання солідарності, політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки Португалії Україні", - пише Кравіньйо.

Honoured to be in Kyiv on this day that celebrates the 31 anniversary of Ukraine’s independence, which Russia sought and failed to crush. I bring a message of solidarity, and of political, military, financial and humanitarian support. ???????????????????? https://t.co/TFugxy8USD — João Cravinho (@JoaoCravinho) August 24, 2022

У вівторок, 23 серпня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до столиці України.

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