Очільник Нацполіції Чернівецької області заявив про відставку

Про це він написав у Facebook.

Дмитрієв подякував колегам з інших відомств за плідну співпрацю.

"Я мав високу честь три роки очолювати Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області - за цей час ми займали лідируючу позицію в державі за рівнем безпеки і довіри населення - без "смотрящих", без злодіїв в законі і з низькою криміногенною обстановкою", - написав він.

Нагадаємо, 10 серпня керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що подав рапорт про відставку і його задовольнили.

11 серпня новим очільником Національної поліції України в Києві став ексначальник Нацполіції у Полтавській області полковник Іван Вигівський.

20 серпня очільник Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель повідомив про відставку.