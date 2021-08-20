Очільник Нацполіції Чернівецької області заявив про відставку
Начальник Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв подав у відставку
Про це він написав у Facebook.
Дмитрієв подякував колегам з інших відомств за плідну співпрацю.
"Я мав високу честь три роки очолювати Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області - за цей час ми займали лідируючу позицію в державі за рівнем безпеки і довіри населення - без "смотрящих", без злодіїв в законі і з низькою криміногенною обстановкою", - написав він.
- Нагадаємо, 10 серпня керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що подав рапорт про відставку і його задовольнили.
- 11 серпня новим очільником Національної поліції України в Києві став ексначальник Нацполіції у Полтавській області полковник Іван Вигівський.
- 20 серпня очільник Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель повідомив про відставку.
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